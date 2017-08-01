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Замглавы МИД РФ и посол Республики Корея обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Политика
1 августа, 22:54 UTC+3 МОСКВА 1, августа. /ТАСС

Центральное телевидение КНДР объявило 4 июля о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14"

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МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол Республики Корея в России Пак Ро Бёк обсудили во вторник ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

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"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове, обсуждены актуальные региональные проблемы, а также некоторые другие вопросы международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Центральное телевидение КНДР объявило 4 июля о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". Максимальная высота ее полета составила якобы 2802 км, дальность - 933 км. Правительство США в связи с этим заявило об обострении угрозы со стороны КНДР и потребовало "глобальных действий" в ответ на нынешний шаг Пхеньяна. Американская администрация настойчиво добивается прежде всего от Китая и России свертывания значительной части экономического сотрудничества с Северной Кореей.

В начале июля США распространили среди членов Совбеза ООН проект резолюции, предусматривающий ужесточение санкций против КНДР. В интервью телеканалу ABC, показанному 31 июля, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва готова к принятию резолюции, предусматривающей "дальнейшие меры" в отношении КНДР, но этот документ не должен привести к экономическому удушению страны.

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Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Страны
КНДР Россия Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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