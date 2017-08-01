Замглавы МИД РФ и посол Республики Корея обсудили ситуацию на Корейском полуострове

"Ливерпуль" разгромил "Баварию" в матче предсезонного турнираСпорт 1 августа, 23:30
Джоан Роулинг извинилась за критику в адрес ТрампаОбщество 1 августа, 23:21
Белый дом прокомментировал слова сенатора Грэма о готовности Трампа воевать с КНДРМеждународная панорама 1 августа, 23:06
Безруков: распределение президентских грантов регионам говорит о прозрачности оценкиОбщество 1 августа, 22:58
Судья: финал Спартакиады в прыжках на батуте стал борьбой нервовСпорт 1 августа, 22:48
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливеМеждународная панорама 1 августа, 22:32
СМИ: экспорт украинского сала в 2016 году рухнул на 98%Экономика и бизнес 1 августа, 22:22
СМИ: ЕВС внес поправки в регламент "Евровидения" после ситуации с СамойловойКультура 1 августа, 21:58
Тиллерсон планирует встретиться с Лавровым в Маниле в конце неделиМеждународная панорама 1 августа, 21:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол Республики Корея в России Пак Ро Бёк обсудили во вторник ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщили в российском дипведомстве.
"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове, обсуждены актуальные региональные проблемы, а также некоторые другие вопросы международной повестки дня", - говорится в сообщении.
Центральное телевидение КНДР объявило 4 июля о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-14". Максимальная высота ее полета составила якобы 2802 км, дальность - 933 км. Правительство США в связи с этим заявило об обострении угрозы со стороны КНДР и потребовало "глобальных действий" в ответ на нынешний шаг Пхеньяна. Американская администрация настойчиво добивается прежде всего от Китая и России свертывания значительной части экономического сотрудничества с Северной Кореей.
В начале июля США распространили среди членов Совбеза ООН проект резолюции, предусматривающий ужесточение санкций против КНДР. В интервью телеканалу ABC, показанному 31 июля, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва готова к принятию резолюции, предусматривающей "дальнейшие меры" в отношении КНДР, но этот документ не должен привести к экономическому удушению страны.