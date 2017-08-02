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"Ъ": Памфилова выступила за перенос единого дня голосования на позднюю осень или весну

Политика
2 августа, 1:26 дата обновления: 2 августа, 1:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Председатель Центризбиркома считает, что выборы в начале сентября являются "отягчающим обстоятельством" для явки избирателей, пишет газета "Коммерсантъ"

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Элла Памфилова

Элла Памфилова

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова выступает за перенос единого дня голосования на позднюю осень или позднюю весну. Об этом она сообщила в интервью газете "Коммерсантъ".

"Если сохранять единый день голосования, то переносить на позднюю осень либо на позднюю весну. Проводить выборы точно не в сентябре, а хотя бы с середины октября", - сказала она.

Памфилова считает, что выборы в начале сентября являются "отягчающим обстоятельством" для явки избирателей. В то же время она подчеркнула, что вопрос о переносе единого дня голосования дискуссионный, он будет обсуждаться в рамках рабочей группы по корректировке избирательного законодательства. При этом рабочая группа должна будет проанализировать, насколько текущее избирательное законодательство соответствует реалиям, и решить каких доработок оно требует.

"Думаю, что к следующему парламентскому циклу будет новое законодательство", - резюмировала она.

Снижение уровня муниципального фильтра

Председатель Центризбиркома допустила, что уровень муниципального фильтра на выборах может быть снижен до 5% или ниже. 

Памфилова также указала, что в ближайшее время пройдет заседание с экспертами, где будет обсуждаться изменение данной системы.

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"Мы будем обсуждать, в каком виде, как это может быть, какая форма для этого типа выборов должна быть, как это будет называться: фильтр или другое название, - сказала она. - Может, эксперты договорятся, а законодатели услышат их, ведь есть разные варианты. Может, предложат убрать высокий порог в 10% и сделать его самым низким - 5% или даже ниже".

При этом председатель ЦИК отметила, что изменение параметров фильтра не должно служить поводом для снятия неугодных или наиболее реальных оппонентов на выборах и ограничивать реальную конкуренцию среди кандидатов.

Ранее председатель Памфилова заявила, что муниципальный фильтр надо корректировать, чтобы он стал более демократичным, но не отменять совсем. Она не исключила, что можно сделать процент необходимых подписей ниже, чем максимально возможные 10%, и разрешить муниципальным депутатам ставить подписи не за одного, а за нескольких кандидатов. На этой неделе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимость отмены муниципального фильтра на выборах в настоящее время отсутствует. По ее словам, фильтр был введен, "чтобы не допустить случайных людей, чтобы выборы не были несерьезной историей".

В единый день голосования 10 сентября 2017 года выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе. Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний. В частности, в Москве будут выбирать депутатов муниципальных советов в 125 районах.

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Матвиенко, Валентина Ивановна Памфилова, Элла Александровна
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