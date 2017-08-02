Рогозин считает, что за срывом его визита в Молдавию стоял Плахотнюк

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. За срывом приезда вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в Кишинев и Тирасполь 28 июня, возможно, стоит лидер правящей в Молдавии Демократической партии Владимир Плахотнюк. Такое заявление в интервью молдавскому телеканалу NTV сделал зампред правительства РФ.

"Мы пока, естественно, не хотим выдавать каких-то секретов, результатов нашего расследования. Оно ведется. Но могу уже сейчас сказать, что у нас есть сведения, что за этой провокацией стоял господин Плахотнюк. Это он все организовал, - заявил Рогозин. - Цель его была столкнуть нас с Румынией, поэтому делали как это обычно делают дельцы - чужими руками".

Согласно схеме, описанной российским вице-премьером, Плахотнюк поручил премьер-министру страны Павлу Филипу сделать звонок в Бухарест. "Такой звонок был сделан и на очень высоком уровне было принято решение о запрете вхождения самолета в воздушное пространство Румынии", - сказал он. Рогозин добавил, что сейчас уточняется, кто окончательно принял решение. "Они дождались взлета этого самолета и, когда он уже находился в воздухе, пройдя польское, в том числе, воздушное пространство, словацкое, только тогда ввели запрет, - возмутился Рогозин. - То есть это было сделано сознательно, грубо, попирая права людей, которые летели на этом самолете. Еще раз говорю, что дело не во мне, а дело в том, что это был хамский поступок по отношению к гражданам Молдовы, которых было большинство".

Говоря об ответных мерах, Рогозин сообщил, что устанавливаются и другие лица, которые по всей цепочке принимали это решение. "Когда этот анализ будет завершен, то мы подготовим политическому руководству России свои предложения относительно тех мер, которые будут предприняты в отношении этих товарищей", - сказал Рогозин. Он также заявил, что ответные меры РФ должны быть максимально выверены и адресны. "Надо наказать тех, кто виноват, а не как у нас обычно: награждают непричастных и наказывают невиновных, - заключил вице-премьер. - Именно виновные сейчас будут установлены и, конечно, будут приняты необходимые решения".

Упущенная выгода

Сорвав переговоры Рогозина и Додона, Молдавия потеряла возможность пополнить казну десятками миллионов долларов за счет новых предложений России, которые делегация РФ планировала представить в Кишиневе, сказал зампред правительства РФ.

"Мы для Молдовы хотели сделать очень многое. Кстати, я сейчас летел в Кишинев, запросив встречу с членами правительства Молдовы, с тем, чтобы сформулировать новые предложения по линии экономического сотрудничества, - сказал он. - Теперь уж об этом говорить не буду, теперь это уже не актуально. Потеряли, думаю, десятки, а может быть сотни миллионов долларов одним таким жестом хамским".

Рогозин отметил, что "идет разрушение всех договоренностей, которые у нас были с правительством Молдовы".

Он напомнил, что в конце прошлого года в Москве прошло заседание двусторонней межправительственной комиссии, которую вице-премьер возглавляет с российской стороны. "Мы все верили, что что-то происходит очень важное в наших отношениях. Мы были готовы пойти навстречу молдавской экономике, открыть рынок в каких-то областях, - добавил Рогозин. - Это огромный восточный рынок для Молдовы, надо просто быть врагом своей страны, чтобы этот рынок не открывать для своих же фермеров, предпринимателей и т. д. И вдруг пошла эта эскалация напряжения".

Рогозин констатировал, что все началось с задержания российских официальных лиц, наших чиновников, которые по разным вопросам ездят в Приднестровье. Потом усилились действия в отношении военнослужащих РФ. "А если мы не можем проводить ротацию наших миротворцев, к чему это может приводить? - К молдавизации, приднестровизации миротворческой миссии. У нас там 200 тыс. граждан проживает в Приднестровье. К чему нас толкают, к тому чтобы российскими миротворцами стали жители Приднестровья? Кто в этом будет виноват? Только [лидер правящей в Молдавии Демократической партии Владимир] Плахотнюк и контролируемое им правительство Молдовы".