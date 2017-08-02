Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рогозин готов приехать в Молдавию на переговоры, но ему нужны гарантии безопасности

Политика
2 августа, 10:08 UTC+3

Вице-премьер РФ, в частности, отметил, что гарантии ожидаются от всех стран, которые должны обеспечить пролет самолета

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью молдавскому каналу NTV заявил, что принимает приглашение вице-премьера, министра экономики Молдавии Октавиана Калмыка посетить страну в сентябре, но ему нужны гарантии безопасности и пролета его самолета через все транзитные страны.

"У меня сейчас есть приглашение от господина Октавиана Калмыка. Оно пришло недавно, пару недель назад, он меня приглашает этой осенью приехать в Кишинев, - рассказал Рогозин. - Я с удовольствием прочел это приглашение, но что имеет в виду господин Калмык, как он будет обеспечивать безопасность приглашаемых лиц из России, как они будут вытирать сопли у своего румынского покровителя, сложно сказать, но это теперь не наш вопрос". Российский вице-премьер подчеркнул, что приглашение принято. "Я готов приехать, только при определенных условиях. Но я еще раз говорю, чтобы я мог приехать, то есть это не приглашение, чтобы взлететь, это приглашение, чтобы приземлиться", - добавил он.

Смотрите также

Рогозин в стихах выразил отношение к запрету Молдавии на въезд российским артистам

Рогозин потребовал применить жесткие меры к Румынии и Молдавии из-за срыва его визита

Россия готовит санкции в отношении лиц, сорвавших визит Рогозина в Молдавию

Российский вице-премьер рассказал, что заинтересован в том, чтобы продолжить свою работу на месте, в том числе и в Тирасполе, и в Кишиневе. Однако на сей раз он требует твердых гарантий, которые были бы даны всеми, кто заинтересован, чтобы российско-молдавские отношения были хоть как-то приближены к прежнему уровню. "Во-первых, эти гарантии должны быть от всех стран, которые должны обеспечить пролет этого самолета, - пояснил Рогозин. - Во-вторых, это должны быть гарантии, что какие бы то ни были шероховатости, я уж не говорю про инциденты, не затронут жизни и просто здоровье и самочувствие людей, которые со мной будут вместе находиться. В противном случае какие могут быть поездки? Значит будут ездить сюда, в Москву".

Зампред правительства подчеркнул, у Молдавии не получится "взять и просто карту мира ножницами отрезать и только для себя ЕС оставить", что именно он возглавляет российскую часть МПК и молдавской стороне придется вести переговоры именно с ним, нравится им это или нет. "Никаких изменений в моем статусе российское руководство принимать не будет, наоборот, все будут настаивать, чтобы я и был переговорщиком с Молдовой и, конечно, с Приднестровьем, - заявил Рогозин. - Поэтому рано или поздно им придется принять решение, как они будут восстанавливать то, что так легко и легкомысленно разрушили".

Вице-премьер напомнил, что 5 августа он все же планирует встретиться с президентом Молдавии Игорем Додоном в рамках своей поездки в Иран. "Разговор с Додоном действительно у меня должен состояться. Поскольку и я определен президентом как наш представитель российский на инаугурации нового иранского президента, и Игорь Николаевич туда собирается ехать, поэтому будет у нас такая тегеранская встреча. Но, правда, без Черчилля", - полушутя сообщил Рогозин.

По его словам, на переговорах речь пойдет, прежде всего, об экономике, но ввиду последних событий придется говорить и о вопросах безопасности, о вопросах сохранения мира на Днестре. Рогозин ожидает, что "разговор, видимо, будет очень содержательный". "Я хочу понять, что он - глава молдавского государства - думает обо всем том, что произошло, - сказал вице-премьер. - Мы будем опираться, прежде всего, на свою собственную информацию, но и та информация, которая нам будет предоставлена для понимания этих движущих сил, которые привели к этому безобразному событию тоже важна, поэтому я жду встречи с Додоном".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отказ россиянам во въезде в Молдавию
Персоны
Додон, Игорь Рогозин, Дмитрий Олегович
Страны
Россия Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Дальнем Востоке из-за аварии без света оставались более 1,5 млн человек
2
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
3
Артур Чилингаров: я надеюсь, скоро спор вокруг Арктики разрешится
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
В Иркутске скорая с пациентом сбила женщину на пешеходном переходе
6
СМИ: ЕВС внес поправки в регламент "Евровидения" после ситуации с Самойловой
7
Тиллерсон: США продолжат попытки нормализовать отношения с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама