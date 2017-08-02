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Рогозин объяснил, почему удалил из соцсети записи, адресованные румынским политикам

Политика
2 августа, 10:10 UTC+3

Вице-премьер РФ заявил, что время эмоций прошло, и настала пора расчистить информационное пространство для реального ответа

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин объяснил, почему удалил свои эмоциональные записи, адресованные румынским политикам, в социальных сетях. В интервью молдавскому каналу NTV политик пояснил, что время эмоций прошло, настала пора расчистить информационное пространство для реального ответа.

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"Во-первых, это хороший повод для того, чтобы эти надписи напомнить. Первый раз [информационный повод появляется], когда они ставятся, второй раз - когда они снимаются, - шутя, прокомментировал он сообщения СМИ, заметивших изменения контента. - Если серьезно, то ситуация беспрецедентная и очень опасная, потому что по-сути дела, если ее пропустить, то она может распространяться в целом на всех лиц (а их десятки человек, которые у нас внесены в незаконные санкционные списки). И если какая-то страна, типа Румынии, будет произвольно, хамским образом перекрывать воздушное пространство гражданским самолетам, коммерческим, рейсовым, если там летит подобного рода лицо, то это приведет к хаосу и, соответственно, к ответным мерам, которые тоже затронут массу людей".

Зампред правительства заверил, что Россия не оставит без ответа инцидент с самолетом авиакомпании S7, произошедший 28 июля в воздушном пространстве Румынии, которая не дала разрешения на пролет лайнера по маршруту следования, мотивируя это нахождением на борту персоны, внесенной в санционные списки ЕС. "Мы этот вопрос не оставим. Начиная от ICAO (Международная организация гражданской авиации - прим. ТАСС) и заканчивая другими властями, международными инстанциями, очень подробно разберемся с этим вопросом. Все необходимые выводы будут сделаны", - пообещал Рогозин. Он подчеркнул, что время первоначальных эмоциональных оценок и угроз прошло. "Сейчас начался период другой - не эмоциональных высказываний, а анализа того, что произошло, начался процесс установления лиц, причастных к принятию такого рода противоправных решений, которые поставили под угрозу жизни не только членов правительственной делегации России, но и простых граждан, в основном молдаван, которые летели к себе на родину, - отметил вице-премьер. -  Поэтому вместо эмоций будут дела, вот все, что вам могу сказать".

Рогозин пояснил, что процесс выработки этих решений займет какое-то время. Но прежде чем перейти к конкретным делам, "это пространство лучше очистить от первых реакций, которые, естественно, возникли бы у любого мужчины, который видит, что происходит в самолете, как реагируют пассажиры, женщины и дети". 

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