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Рогозин усомнился в компетентности помощников главы МИД Румынии

Политика
2 августа, 10:15 UTC+3

Вице-премьер РФ отметил, что официальные делегации никогда не раскрывают публично своих маршрутов, даты вылета, рейса

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин призвал главу румынского МИД Теодора Мелешкану предъявить общественности скриншоты, якобы опубликованные в Twitter российского высокопоставленного чиновника, на которые дипломат ссылался, объясняя решение Румынии закрыть воздушное пространство для самолета авиакомпании S7.

"Если есть у вас документ, покажите! - сказал Рогозин, комментируя произошедший инцидент в интервью молдавскому телеканалу NTV. - Я хотел бы понять: эта нервная реакция румынских властей, этот оправдательный тон, сначала министра обороны, сейчас министра иностранных дел. Кто им вообще докладывает эту информацию, что за команда у них, что за помощники?"

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По словам Рогозина, румынский министр иностранных дел сослался "на какой-то скриншот какого-то моего сообщения, где я показал карту, как я буду въезжать в Молдову". "Это что за бред? Пусть покажет этот скриншот, где он его взял, кто ему его подсунул, пусть он назовет балбеса, который таскает ему такие документы", - призвал он.

Вице-премьер напомнил, что официальные делегации никогда не раскрывают публично своих маршрутов, даты вылета, рейса и т. д., даже если это обычный рейсовый самолет. Секретность объясняется необходимостью соблюдения определенных мер безопасности. "Чтобы мы что-то публиковали, я или мои помощники… Это даже не смешно становится, просто руками разводишь и понимаешь, что за уровень у этих людей, если они не просто принимают решения на основе таких вот фактов, но и еще и об этом публично говорят", - возмутился Рогозин.

Зампред правительства РФ напомнил, что когда его поездка в Кишинев еще только планировалась, в ряде источников уже появилась дезинформация о том, что он планирует прибыть в Молдавию военным самолетом. "Что значит военный самолет? Это что - истребитель, бомбардировщик? Это чушь какая-то! У нас не было никакого заявления и даже в голову не могло прийти лететь военным самолетом, - заявил он. - Это просто не по статусу мне летать военными самолетами. Даже если это большой пассажирский самолет, но в ведении Министерства обороны, - все равно это не средство передвижения для руководителя правительственной делегации".

Рогозин напомнил другой инцидент, который три года назад произошел с чартерным бортом, на котором он прибыл в Кишинев. Лайнер был арестован и подвержен обыску. С тех пор было принято решение пользоваться услугами рейсовых авиакомпаний. "Мы исходили из того, что тем же самым маршрутом, в обход Украины, через Белоруссию, Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию я полечу. Никогда такого рода ситуаций не возникало, молдавские власти были в курсе этой рутинной ситуации с перелетом, все знали, в аэропорту находилась официальная делегация протокола Молдавии, которая должна была встречать. Поэтому считаю, что это была провокация опасная и по сути дела с моральной точки зрения грязная", - заключил вице-премьер.

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Отказ россиянам во въезде в Молдавию
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Мелешкану, Теодор Рогозин, Дмитрий Олегович
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