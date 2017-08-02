Памфилова назвала ложью заявления Ройзмана о непроходимости муниципального фильтра

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова назвала ложью заявления экс-кандидата в губернаторы Свердловской области от партии "Яблоко" Евгения Ройзмана о якобы непроходимости муниципального фильтра и заявила, что он даже не открыл избирательный счет.

"Вы теперь видите, чего стоят те домыслы, истерики и инсинуации по поводу некоторых так называемых кандидатов. Вот вам бомба, сенсация: человек, который идет на выборы, не сделал самого главного - не открыл счета", - сказала Памфилова в среду на заседании ЦИК. "Все остальные действия - очевидно, что это просто ложь", - подчеркнула она. "Именно поэтому у меня были и есть основания еще раз предупредить, что официальное заявление "Яблока" по этому поводу максимально политически нечистоплотное", - добавила глава комиссии.

"Миф первый - что фильтр совсем непроходим. Миф второй - что действующие кандидаты во власти забрали все подписи [муниципальных депутатов] и ничего не осталось", - пояснила Памфилова.

"Вот вам реальная ситуация: надо было в 55 муниципальных районах Свердловской области набрать, и 72-73 [района] были свободными", - изложила факты председатель ЦИК. "Значит, если хотелось [участвовать в выборах], надо было поездить и поговорить, пообщаться [с муниципальными депутатами]. Тогда уже был бы реальный факт: отказал кто-то или нет", - подчеркнула глава комиссии.

Памфилова подтвердила, что по итогам представления кандидатами листов с подписями в свою поддержку установлено, что 619 депутатов и глав муниципальных районов, представляющих 72 района или округа из 73 имеющихся в области, не поставили свои подписи в поддержку ни одного из кандидатов в губернаторы.

Полемика Памфиловой и "Яблока"

18 июля Ройзман сообщил, что не может собрать необходимое для прохождения муниципального фильтра количество подписей муниципальных депутатов и прекращает предвыборную борьбу. А перед этим "Яблоко" выпустило заявление, что глава Центризбиркома Элла Памфилова якобы "покрывает" муниципальный фильтр и оказывает давление на свердловский избирком в связи с участием в губернаторских выборах Ройзмана.

Памфилова напомнила журналистам, что ЦИК призывал "Яблоко" перерегистрировать членов свердловского отделения и провести общее собрание, на котором повторно выдвинуть Ройзмана в соответствии с законом. Для этого было достаточно трех членов партии. Однако в "Яблоке" отказались это делать.

"Мы не хотели, чтобы Ройзман споткнулся на процедуре выдвижения. По своей компетенции, независимо от "фильтра", мы делали все, что нам положено, оказывая ему максимальную помощь, чтобы он в случае прохождения муниципального фильтра был зарегистрирован", - сказала Памфилова.

Глава ведомства указывала, что председатель "Яблока" Эмилия Слабунова "уже не раз отметилась, в том числе и на площадке ЦИК, громкими, но некомпетентными и недостоверными заявлениями".

31 июля избирком Свердловской области отказал Ройзману в регистрации кандидатом на выборах губернатора региона в связи с отсутствием необходимых документов.