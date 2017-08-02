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Кремль констатировал "некую противоречивость заявлений" Белого дома по санкциям против РФ

Политика
2 августа, 12:24 UTC+3

Так пресс-секретарь президента РФ прокомментировал слова главы Госдепа о том, что он и американский лидер без восторга отнеслись к действиям Сената и Палаты представителей, решивших ужесточить санкции

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Кремль констатирует "некоторую противоречивость заявлений Белого дома" в отношении американских санкций против РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы действительно констатируем некую противоречивость заявлений, которые озвучиваются в Белом доме", - заявил он, комментируя слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, что он и президент США Дональд Трамп без восторга отнеслись к действиям Сената и Палаты представителей Конгресса США, принявших на прошлой неделе законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

При этом, по словам госсекретаря, американская администрация сохраняет настрой на нормализацию отношений Москвы и Вашингтона, но ждет встречных конструктивных шагов российских властей.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявлял, что американский лидер согласен с введением новых санкций и планирует подписать соответствующий законопроект.

По словам Пескова, с учетом сложившейся ситуации в отношениях Москвы и Вашингтона, а также на фоне планирующейся встречи глав внешнеполитических ведомств США и России "на полях" саммита АСЕАН в Маниле контактов Путин и Трампа пока не запланировано.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Санкции в отношении России
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