Кремль констатировал "некую противоречивость заявлений" Белого дома по санкциям против РФ

Ответственный за конвой может понести уголовную ответственность из-за ЧП в МособлсудеПроисшествия 2 августа, 13:07
Величкин: КХЛ провела консультацию по дисквалификации Зарипова из-за допингаСпорт 2 августа, 13:02
Криптовалюта биткоин. ДосьеБиографии и справки 2 августа, 12:37
Суд начнет процесс над Улюкаевым 8 августаПроисшествия 2 августа, 12:31
Песков допустил возможность присутствия в Сирии добровольцев из РФПолитика 2 августа, 12:31
Источник: КХЛ обсудит выведение из-под потолка зарплат трех игроков из одного клубаСпорт 2 августа, 12:28
Ефимова снялась с этапа Кубка мира по плаванию в Москве из-за проблем со здоровьемСпорт 2 августа, 12:22
Валуев считает, что Мэйуэзер выиграет у Макгрегора в боксерском поединкеСпорт 2 августа, 12:13
Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университетОбщество 2 августа, 11:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Кремль констатирует "некоторую противоречивость заявлений Белого дома" в отношении американских санкций против РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы действительно констатируем некую противоречивость заявлений, которые озвучиваются в Белом доме", - заявил он, комментируя слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона, что он и президент США Дональд Трамп без восторга отнеслись к действиям Сената и Палаты представителей Конгресса США, принявших на прошлой неделе законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и КНДР.
При этом, по словам госсекретаря, американская администрация сохраняет настрой на нормализацию отношений Москвы и Вашингтона, но ждет встречных конструктивных шагов российских властей.
Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявлял, что американский лидер согласен с введением новых санкций и планирует подписать соответствующий законопроект.
По словам Пескова, с учетом сложившейся ситуации в отношениях Москвы и Вашингтона, а также на фоне планирующейся встречи глав внешнеполитических ведомств США и России "на полях" саммита АСЕАН в Маниле контактов Путин и Трампа пока не запланировано.