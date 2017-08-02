Песков допустил возможность присутствия в Сирии добровольцев из РФ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Кремль призвал ориентироваться на официальные данные Минобороны по числу потерь среди российских военных в Сирии, а также допустил, что в этой стране могут быть добровольцы из РФ, которые не имеют отношения к оказываемой российским государством поддержке сирийской армии.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию агентства Reuters, в которой утверждается, что число погибших россиян в Сирии выше, чем было официально заявлено.

"Нет, не видим [оснований для перепроверки данных о потерях]", - сказал он журналистам. "Данные [в Кремль] поступают по линии Минобороны, руководствоваться надо этими данными, именно они являются официальными", - добавил Песков.

"Если есть в Сирии какие-то российские граждане в виде добровольцев и так далее, это не по линии государства и к Минобороны, не имеет никакого отношения", - заявил пресс-секретарь президента. "Поэтому здесь нужно у Reuters интересоваться, откуда эта информация и какие у них источники", - посоветовал он.

Ранее агентство со ссылкой на собственные источники сообщило, что в Сирии с начала года погибли 40 россиян, в то время как по информации Минобороны РФ погибшими в арабской республике с начала операции по поддержке российскими ВС сирийской армии числятся 34 военных. При этом агентство полагает, что несколько человек, упомянутые в сводках жертв, являлись сотрудниками частных военных подрядчиков.