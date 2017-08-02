Видеонаблюдение на выборах президента РФ обойдется в 2,7 млрд рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев сообщил, что стоимость видеонаблюдения на предстоящих в 2018 году президентских выборах в РФ составит 2,7 млрд рублей.

"Мы уверены, что предложения, которые сформулированы в Минкомсвязи, укладываются в цифру до 3 млрд рублей, если быть точным, 2,7 млрд рублей. Мы считаем, что это позволяет нам решить те задачи, которые мы перед собой ставим при организации видеонаблюдения на выборах президента РФ", - сказал замруководителя комиссии.

Он напомнил, что ЦИК предложил "рассматривать вариант, по которому видеонаблюдение будет организовано на участках, где голосовать будет 85% населения РФ". "Наши предложения включают организацию видеонаблюдения на всех участках, расположенных во всех областных центрах, во всех районных центрах и крупных населенных пунктах". "На мой взгляд, это вполне достаточные, разумные вещи, и получается, что при этой достаточности и разумности расходы федерального бюджета не столь велики, как это было раньше", - отметил Булаев.

По его словам, архив видеонаблюдения за предстоящими в 2018 году выборами президента РФ будет храниться три месяца, этот срок может быть продлен в случае обращения кандидатов с жалобой в суд.

"Нормы, которые мы прописали, предполагают, что видеоархивы хранятся в течение срока, который устанавливается в данном случае договором между Минкомсвязью и исполнителем этих работ. Но мы считаем, что он не может быть меньше трех месяцев, эта норма у нас прописана", - сказал Булаев. Кроме того, "есть достаточно жестко сформулированная норма о том, что в случае если по какому-либо избирательному участку имеется обращение в суд, видеоархив с этого участка хранится до момента рассмотрения [обращения] судом, принятия решения и вступления решения в законную силу", пояснил он. "В данном случае мы не ограничиваем срок ни тремя месяцами, ни годом, это то время, в течение которого суд рассматривает жалобу", - добавил замглавы ЦИК.

"Что касается доступа к видеоархивам, то, на наш взгляд, он достаточно широкий", - подтвердил Булаев. "Естественно, все наблюдатели по своему участку имеют доступ и возможность обратиться с жалобой и воспользоваться в качестве доказательства видеоархивом, - перечислил он. - Имеют доступ члены участковых избирательных комиссий, неограниченные возможности у партий, которые выдвигали кандидатов, в любое время они могут обратиться с запросом и получить [доступ к архиву]". "Неограниченные возможности, естественно, у кандидатов в президенты", - заключил зампредседателя комиссии.