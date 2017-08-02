Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Видеонаблюдение на выборах президента РФ обойдется в 2,7 млрд рублей

Политика
2 августа, 13:36 дата обновления: 2 августа, 13:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Ранее ЦИК предложил установить камеры на участках, где будут голосовать 85% избирателей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Зампредседателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Николай Булаев сообщил, что стоимость видеонаблюдения на предстоящих в 2018 году президентских выборах в РФ составит 2,7 млрд рублей.

"Мы уверены, что предложения, которые сформулированы в Минкомсвязи, укладываются в цифру до 3 млрд рублей, если быть точным, 2,7 млрд рублей. Мы считаем, что это позволяет нам решить те задачи, которые мы перед собой ставим при организации видеонаблюдения на выборах президента РФ", - сказал замруководителя комиссии.

Смотрите также

Путин: говорить о кандидатах в президенты РФ на выборах-2018 пока рано

Источник: переноса выборов президента в РФ не будет, они пройдут в марте 2018 года

ЦИК выделит в 2017 году почти 15 млрд руб. на кампанию по выборам президента РФ

Он напомнил, что ЦИК предложил "рассматривать вариант, по которому видеонаблюдение будет организовано на участках, где голосовать будет 85% населения РФ". "Наши предложения включают организацию видеонаблюдения на всех участках, расположенных во всех областных центрах, во всех районных центрах и крупных населенных пунктах". "На мой взгляд, это вполне достаточные, разумные вещи, и получается, что при этой достаточности и разумности расходы федерального бюджета не столь велики, как это было раньше", - отметил Булаев.

По его словам, архив видеонаблюдения за предстоящими в 2018 году выборами президента РФ будет храниться три месяца, этот срок может быть продлен в случае обращения кандидатов с жалобой в суд.

"Нормы, которые мы прописали, предполагают, что видеоархивы хранятся в течение срока, который устанавливается в данном случае договором между Минкомсвязью и исполнителем этих работ. Но мы считаем, что он не может быть меньше трех месяцев, эта норма у нас прописана", - сказал Булаев. Кроме того, "есть достаточно жестко сформулированная норма о том, что в случае если по какому-либо избирательному участку имеется обращение в суд, видеоархив с этого участка хранится до момента рассмотрения [обращения] судом, принятия решения и вступления решения в законную силу", пояснил он. "В данном случае мы не ограничиваем срок ни тремя месяцами, ни годом, это то время, в течение которого суд рассматривает жалобу", - добавил замглавы ЦИК.

"Что касается доступа к видеоархивам, то, на наш взгляд, он достаточно широкий", - подтвердил Булаев. "Естественно, все наблюдатели по своему участку имеют доступ и возможность обратиться с жалобой и воспользоваться в качестве доказательства видеоархивом, - перечислил он. - Имеют доступ члены участковых избирательных комиссий, неограниченные возможности у партий, которые выдвигали кандидатов, в любое время они могут обратиться с запросом и получить [доступ к архиву]". "Неограниченные возможности, естественно, у кандидатов в президенты", - заключил зампредседателя комиссии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Журналист "Новой газеты" Нурматов пытался покончить с собой в суде
2
Три человека погибли в результате крушения лодки с туристами в Турции
3
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
4
Дмитрий Тулин: ЦБ не ждет сильных потрясений для банковской системы
5
Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет
6
Биткоин разделился на две валюты
7
ВФЛА объявила о дисквалификации шестерых легкоатлетов за допинг
Темы дня
Новости партнеров
Реклама