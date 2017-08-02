Жириновский заявил, что "до смерти" будет работать в Госдуме

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 2 августа. / ТАСС/. Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, отвечая на вопрос, готов ли он стать членом Совета Федерации, заявил, что до самой смерти намерен работать в Госдуме.

"Я до конца, до смерти в Государственной думе", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов на молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

При этом Жириновский в шутливой форме попытался ответить на вопрос о готовности уйти в Совфед за других лидеров думских партий - коммуниста Геннадия Зюганова и справоросса Сергея Миронова.

"Геннадий Андреевич готов, Сергей Михайлович хочет послом в Испанию", - заявил Жириновский.

Миронов парировал, что "уже был" в Совете Федерации. Напомним, он был спикером верхней палаты в 2001-2011 годах.