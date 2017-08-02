Васильев: на посту президента трудно представить кого-либо, кроме Путина

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 2 августа. / ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев считает, что на сегодняшний день трудно представить кого-либо на посту президента РФ, кроме Владимира Путина.

"В сегодняшней ситуации я не могу себе представить политическое будущее страны, и, думаю, не только я, а огромное количество людей, которые на "Прямой линии" разговаривали с Владимиром Владимировичем о своих проблемах и проблемах страны. И лично мне трудно себе представить сегодня другого руководителя", - заявил он в среду журналистам на всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов", отвечая на вопрос о планах партий на президентскую кампанию.