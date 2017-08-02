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Небензя и Хейли условились улучшить координацию в СБ ООН

Политика
2 августа, 16:39 UTC+3 ООН ООН 2, августа. /ТАСС

Речь, в частности, идет о борьбе с терроризмом, ситуации в КНДР, Сирии, Йемене, Ливии и других странах

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Василий Небензя

Василий Небензя

© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 2 августа. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя и его американская коллега Никки Хейли договорились об улучшении координации в Совете Безопасности ООН, в том числе в вопросах борьбы с терроризмом и реагирования на ситуации вокруг КНДР, в Сирии и Йемене. Об этом сообщили в среду в постпредстве РФ по итогам первой встречи двух дипломатов.

Как проинформировал пресс-секретарь российской дипмиссии Федор Стржижовский, Небензя и Хейли "условились об улучшении координации усилий на площадке СБ ООН, в том числе в таких вопросах, как борьба с терроризмом, ситуация в Северной Корее, Сирии, Йемене, Ливии и других странах". "С обеих сторон была выражена надежда на укрепление взаимодействия между двумя делегациями, являющимися постоянными членами СБ, несмотря на непростой момент в истории двусторонних отношений", - сказал он.

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Во вторник в постпредстве США сообщили, что Хейли поздравила Небензю с вступлением в должность постпреда РФ при ООН и обсудила с ним "борьбу с терроризмом, опасные провокации Северной Кореи, особенно ее последние ракетные испытания, а также дальнейшие отношения между США и Россией в ООН". Ранее Небензя сказал журналистам, что обменялся с американской коллегой "парой слов", и отметил, что планирует встретиться с ней позднее "для предметного разговора".

Небензя был назначен постоянным представителем РФ при ООН на прошлой неделе. 28 июля он провел первую встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем, вручив ему копии верительных грамот. После этого в интервью ТАСС Небензя заявил, что задачи, стоящие перед Россией в ООН, не меняются. По его словам, РФ будет работать над тем, чтобы организация стала инструментом для решения многочисленных и беспрецедентных мировых кризисов.

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Персоны
Хейли, Никки Небензя, Василий Алексеевич
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством" Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Сирия Йемен Ливия Россия
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