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Грызлов назвал увеличение военных расходов Украиной тревожным сигналом

Политика
2 августа, 16:56 UTC+3

Полпред России также сообщил, что контактная группа по урегулированию на востоке Украины в среду пыталась хотя бы минимально реанимировать экономические отношения в Донбассе

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Борис Грызлов

Борис Грызлов

© Станислав Красильников/ТАСС

МИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Увеличение Киевом военных расходов вместо восстановления Донбасса вызывает тревогу. Об этом заявил в среду полпред России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

"Крайне тревожным сигналом является также подписание вчера, 1 августа, президентом Украины поправок в бюджет, увеличивающих военные расходы", - сказал он по итогом встречи в Минске.

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"Во-первых, насколько известно, поправки предусматривают ассигнования на вооружения отнюдь не только оборонного характера, - добавил Грызлов. - Во-вторых, поправки заставляют задуматься о приоритетах действующего украинского руководства. Вместо того, чтобы выделять средства на восстановление инфраструктуры и хозяйственной жизни в пострадавших от боевых действий районах, хотя бы тех, которые подконтрольны украинским властям, планируется увеличить мощности по изготовлению боеприпасов, танков и ракет".

Говоря о повестке заседания, полпред России сообщил, что контактная группа в среду пыталась хотя бы минимально реанимировать экономические отношения в Донбассе. Он напомнил, что полгода назад, 25 января 2017 года с перекрытия железнодорожной линии Луганск-Попасная началась блокада экстремистами отдельных районов Донбасса.

"Как мы знаем, вскоре, к этим нарушающим минские соглашения и абсолютно вредным и для отдельных районов Донбасса, и для остальной Украины незаконным действиям, присоединились и действующие власти Украины", - отметил Грызлов.

Грызлов призвал международное сообщество констатировать факт, что блокада Донбасса Киевом нарушает минские соглашения. "Полагаю, что ОБСЕ и другие европейские структуры и политики вполне осознали меру ответственности украинского руководства за эти действия. Эти события [блокада] фактически прекратили взаимодействие предприятий, находящихся по разные стороны от линии размежевания и привели к необходимости внешнего управления системообразующими предприятиями Донбасса", - сказал он. - Вместо признания ошибочности блокады, с нуля часов 26 июля украинская сторона полностью прекратила подачу электроэнергии в отдельные районы Донецкой области".

"Сегодняшняя работа экономической подгруппы - это попытка по крупицам и хотя бы в минимальном размере восстановить и наладить предусмотренное минскими соглашениями экономическое взаимодействие сторон конфликта [в Донбассе] в интересах живущих вблизи зоны конфликта людей", - заключил Грызлов.

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