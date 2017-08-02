Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рогозин: вопросы экономической поддержки Приднестровья необходимо детально продумать

Политика
2 августа, 19:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, августа. /ТАСС

Вопросы экономической поддержки надо будет продумать детально, сказал вице-премьер правительства России

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 августа. Вопросы экономической поддержки Приднестровья необходимо продумать детально. Об этом заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин на встрече с президентом непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадимом Красносельским.

Смотрите также

Додон назвал решение правительства в отношении Рогозина глупостью

Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата в ответ на обвинения в адрес Плахотнюка

МИД Молдавии: при объявлении Рогозина персоной нон грата были соблюдены все процедуры

Премьер Филип считает заявления Рогозина в отношении Молдавии неприемлемыми

"Готов сегодня с вами подробно обсудить все наши текущие вопросы, связанные с ситуацией, которая складывается вокруг Приднестровья, вопросы, связанные с экономической поддержкой, которую, конечно, в этой ситуации надо будет продумать в деталях", - сказал Рогозин.

По его словам, также на встрече планируется обсудить вопросы, связанные с тем, "чтобы не допустить провокационных действий", в частности, попыток экономической изоляции Приднестровья.

Рогозин выразил сожаление, что не смог побывать на торжественных мероприятиях, посвященных 25-летнему юбилею миротворческой миссии.

Сложившаяся вокруг российских миротворцев в Приднестровье ситуация - попытка подорвать усилия российских военнослужащих миротворческого контингента по обеспечения безопасности в республике, заявил вице-президент правительства РФ.

"Давайте мы с Вами и начнем с темы сохранения статуса наших миротворцев и миротворческой операции. Вы абсолютно правильно сказали, если что и сдерживало от конфликта, не говоря уже о тех провокациях, которые имели место против Приднестровья, - это, безусловно, миротворцы, которые надежно стоят. Поэтому в нынешней ситуации, которую мы сейчас видим, как она разворачивается, попытка удара наносится прежде всего по нашим военнослужащим, которые четко и твердо отстаивают мир. Поэтому давайте как раз обсудим, как нам усилить миротворчество, усилить безопасность Приднестровья в данной ситуации",- сказал Рогозин.

Смотрите также

Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата

Рогозин усомнился в компетентности помощников главы МИД Румынии

Рогозин объяснил, почему удалил из соцсети записи, адресованные румынским политикам

Рогозин готов приехать в Молдавию на переговоры

Красносельский, в свою очередь, напомнил, что миротворческая операция проводится совместными усилиями, - "с базовой составляющей российской, а также с приднестровскими и молдавскими миротворцами. По его словам, "очень опасны решения Конституционного суда Молдавии о том, что России следует покинуть Приднестровье и решение парламента Молдавии о замене миротворческих сил России на гражданскую авиацию". " Я вижу желание выгнать российский контингент с территории Приднестровья", - сказал Красносельский.

Он наградил Рогозина за активное участие в восстановлении мира в Приднестровье и Молдавской республике юбилейной медалью "25 лет миротворческой операции в Приднестровье".

Ранее парламентская коалиция Молдавии утвердила декларацию о выводе российских военных из Приднестровья. Депутаты призвали РФ завершить процесс вывода оружия и военной техники, но никаких юридических обязательств документ не налагает. Кроме того, в декларации четко не прописано, касается ли этот документ миротворческого контингента, который находится в ПМР.

В этом году исполняется 25 лет с начала миротворческой операции в Приднестровье. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

На прошлой неделе был запрещен въезд в Молдавию ряду представителей РФ, включая гостей, направлявшихся в Приднестровье для участия в праздничных мероприятиях по случаю 25-летия миротворческой операции в регионе. Кроме того, румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летел Рогозин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отказ россиянам во въезде в Молдавию
Страны
Россия Молдавия
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп назвал подписанный им же закон о санкциях против России "ущербным"
2
"Удар по отношениям": реакция российских политиков на подписание Трампом закона о санкциях
3
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
4
В Дамаске боевики обстреляли из минометов посольство России
5
В Петербурге нашли пенсионера, который, возможно, не выходил из дома с распада СССР
6
"Барселона" объявила о желании Неймара покинуть клуб
7
На складе боеприпасов в Абхазии произошел взрыв
Темы дня
Новости партнеров
Реклама