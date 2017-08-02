Гатилов: только прямые переговоры приведут к урегулированию в Сирии

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Только прямые переговоры властей Сирии и оппозиции приведут к прочному урегулированию сирийского кризиса. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов по итогам его встречи с заместителем спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Иззеддином Рамзи.

"Особое значение в Москве придается вопросам создания единой делегации оппозиции на межсирийских переговорах и переходу к прямым контактам между оппозицией и правительством, - сказал он. - Необходимо подчеркнуть, что к этому мы призываем с самого начала женевского процесса".

"Считаем, что только инклюзивные прямые переговоры без каких-либо предварительных условий способны привести к прочному урегулированию сирийского кризиса, - подчеркнул он. - Для этого необходимо использовать прогресс, достигнутый на переговорах в Астане".

Москва также призывает внешних игроков работать в интересах улучшения гуманитарного доступа в Сирии, заявил Гатилов.

"Важное значение в контексте создания зон деэскалации на юге Сирии и в Восточной Гуте имеет оказание гуманитарной помощи нуждающемуся населению, - сказал он. - Российская сторона уже предприняла необходимые меры в этом направлении".

"Мы призвали ооновцев активнее использовать свои возможности для направления гуманитарных конвоев в те районы, где жители остро испытывают нехватку продовольствия и медикаментов, - обратил внимание заместитель главы МИД РФ. - Выступаем против политизации гуманитарной проблематики и призываем всех наших партнеров работать в интересах улучшения гумдоступа".

"Ооновцы разделили наш подход и выразили готовность к совместной работе в этом направлении", - констатировал он.