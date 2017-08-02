"Удар по отношениям": реакция российских политиков на подписание Трампом закона о санкциях

Президент США Дональд Трамп подписал ранее принятый Конгрессом закон, предусматривающий ужесточение односторонних американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

При этом сам глава государства назвал этот документ ущербным, а ряд включенных в него статей - неконституционными.

Происходящее комментируют российские политики.

"Трамп сдался"

Трамп, подписав закон о санкциях в отношении РФ, сдался, и теперь сотрудничество России с США на годы вперед будет носить избирательный характер.

Такое мнение высказал в среду на своей странице в Facebook председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Новость же главным образом в том, что Трамп сдался. Из трех вариантов - пойти на конфронтацию с Конгрессом (вето на закон), отказаться от его подписания (я не согласен, но ничего не могу сделать) и подписать - президент выбрал третий", - написал Косачев, подчеркнув, что ответственность за последствия этого решения теперь лежит не только на авторах закона, но и лично на Трампе.

"США не оставляют шанса на конструктивное сотрудничество с Россией - важнейшим партнером в решении центральных проблем современного мирового развития. Это сотрудничество неизбежно будет отныне и на годы (десятилетия?) вперед носить избирательный характер, причем не только с американской, но и российской стороны", - добавил Косачев.

"Демонстративно игнорируя интересы своих союзников, продвигая исключительно собственные, США серьезно расшатывают трансатлантическую солидарность", - отметил российский парламентарий. "Очень мрачными выглядят и перспективы дальнейшего урегулирования иранской и северокорейской проблем, при всем различии в их текущем состоянии. Следовательно, реальные угрозы будут усиливаться, а не ослабевать", - написал Косачев.

"Иными словами - США с принятием этого закона продемонстрировали утрату адекватного восприятия реалий современного дня и, следовательно, утрачивают любые права в претензиях на "исключительную" роль в глобальном лидерстве", - заключил сенатор.

Удар по диалогу

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал подписание закона о санкциях новым ударом по российско-американским отношениям.

"Обе палаты Конгресса США приняли законопроект о масштабном расширении санкций против России, и президент Дональд Трамп его подписал. Мы понимаем, что это стало следствием чудовищной русофобской кампании в США, развернутой еще при президенте Бараке Обаме. "Российское досье" стало главной темой для оппонентов Трампа, который находится под жесточайшем внутриполитическом прессингом. Подписание им документа было ожидаемым, тем не менее это, безусловно, новый удар по российско-американским отношениям, по самой возможности их восстановления в обозримой перспективе", - сказал Слуцкий журналистам во вторник.

Он напомнил, что "Россия в минувшую пятницу уже приняла ответные меры в дипломатической сфере", а также было однозначно заявлено, что Москва оставляет за собой право на их расширение. "Как уже не раз говорилось, новые санкции направлены не только на сдерживание России, но и на сдерживание европейских стран, на серьезные ограничения в сотрудничестве в энергетической сфере. Еврокомиссия уже заявляла, что будет рассматривать меры адекватного реагирования на этот закон США. Какая будет реакция Евросоюза, все еще экстраполировать сложно, но надеюсь, что она все-таки последует", - добавил Слуцкий.

Он не исключил при этом, что дальнейшие шаги РФ "могут корреспондироваться с ответными действиями ЕС". "В вопросе противоправности ужесточения санкционного давления Европа качнулась в сторону здравого смысла, и сейчас этот фактор, безусловно, может нас объединить", - заключил глава комитета.