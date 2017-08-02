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МИД РФ выразил протест послу Молдавии в связи с ситуацией вокруг Рогозина

Политика
2 августа, 19:51 UTC+3

В ведомтсве подчеркнули, что "все это вызывает законное негодование и получит соответствующий ответ"

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Здание Министерства иностранных дел РФ

Здание Министерства иностранных дел РФ

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Посол Молдавии в России Андрей Негуца был вызван в среду в МИД РФ, где ему был выражен протест в связи с решением молдавского правительства объявить вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата. Об этом заявили в российском дипведомстве.

"2 августа в МИД России был приглашен посол Республики Молдова Андрей Негуца, - информировали в министерстве. - Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин выразил ему решительный протест в связи с принятым решением молдавского правительства об объявлении персоной нон грата заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина".

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Как сообщили в МИД РФ, на встрече было подчеркнуто, что российская сторона на протяжении последних лет последовательно работает над развитием активных отношений с Молдавией. "Хорошо известны принятые меры в торгово-экономической области, в сфере миграции, на других направлениях нашего взаимодействия, - отметили в дипведомстве. - С этим контрастируют безответственные шаги Кишинева, направленные на сознательный подрыв двусторонних российско-молдавских отношений".

"Было особо отмечено, что в последнее время мишенью провокаций становятся не только высокие российские представители, миротворцы, но и простые граждане обеих стран, - указали в министерстве. - Складывается впечатление, что кишиневские политики стремятся получить роль "правофлангового" в той истеричной и бесперспективной кампании, которая развернута против РФ".

"Все это вызывает законное негодование и получит соответствующий ответ, - подчеркнули в МИД РФ. - Более того, вынуждены обратить внимание, что подобные опасные действия могут иметь серьезное дестабилизирующее влияние на общую ситуацию в регионе и в Европе в целом. Это особенно актуально в контексте продолжающихся попыток ряда молдавских политиков искусственно обострить ситуацию вокруг приднестровского урегулирования".

В среду правительство Молдавии объявило персона нон грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, ему будет запрещено въезжать в страну и пересекать ее территорию транзитом. По словам вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Андрея Галбура такая мера была принята "из-за серии деклараций, которые носят недружественный и очерняющий характер в адрес Республики Молдова и ее граждан". Рогозин является сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также спецпредставителем президента РФ по Приднестровью.

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Отказ россиянам во въезде в Молдавию
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