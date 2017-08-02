Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков назвал абсолютно неприемлемым объявление Рогозина персона нон грата в Молдавии

Политика
2 августа, 19:54 UTC+3

Так представитель Крмеля прокомментировал решение молдавских властей

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 августа. /ТАСС/. Кремль считает абсолютно неприемлемым решение Кишинева объявить вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата в Молдавии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация с Рогозина абсолютно неприемлема", - сказал он, комментируя решение молдавских властей.

В среду правительство Молдавии объявило персона нон грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, ему будет запрещено въезжать в страну и пересекать ее территорию транзитом.

По словам вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Андрея Галбура такая мера была принята "из-за серии деклараций, которые носят недружественный и очерняющий характер в адрес Республики Молдова и ее граждан".

Рогозин является сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также спецпредставителем президента РФ по Приднестровью.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отказ россиянам во въезде в Молдавию
Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович Песков, Дмитрий Сергеевич
Страны
Россия Молдавия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет
2
В результате взрывов на военном складе в Абхазии пострадали 19 россиян
3
Песков назвал абсолютно неприемлемым объявление Рогозина персона нон грата в Молдавии
4
"Барселона" объявила о желании Неймара покинуть клуб
5
Трамп назвал подписанный им же закон о санкциях против России "ущербным"
6
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
7
В Дамаске боевики обстреляли из минометов посольство России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама