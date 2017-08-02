Песков назвал абсолютно неприемлемым объявление Рогозина персона нон грата в Молдавии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 августа. /ТАСС/. Кремль считает абсолютно неприемлемым решение Кишинева объявить вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата в Молдавии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация с Рогозина абсолютно неприемлема", - сказал он, комментируя решение молдавских властей.

В среду правительство Молдавии объявило персона нон грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, ему будет запрещено въезжать в страну и пересекать ее территорию транзитом.

По словам вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Андрея Галбура такая мера была принята "из-за серии деклараций, которые носят недружественный и очерняющий характер в адрес Республики Молдова и ее граждан".

Рогозин является сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также спецпредставителем президента РФ по Приднестровью.