Песков назвал абсолютно неприемлемым объявление Рогозина персона нон грата в Молдавии

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 августа. /ТАСС/. Кремль считает абсолютно неприемлемым решение Кишинева объявить вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина персоной нон грата в Молдавии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ситуация с Рогозина абсолютно неприемлема", - сказал он, комментируя решение молдавских властей.
В среду правительство Молдавии объявило персона нон грата вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, ему будет запрещено въезжать в страну и пересекать ее территорию транзитом.
По словам вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Андрея Галбура такая мера была принята "из-за серии деклараций, которые носят недружественный и очерняющий характер в адрес Республики Молдова и ее граждан".
Рогозин является сопредседателем молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также спецпредставителем президента РФ по Приднестровью.