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Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет

Политика
2 августа, 19:57 дата обновления: 2 августа, 20:30 UTC+3

По словам представителя Кремля, подписание Дональдом Трампом закона о санкциях де-факто ничего не меняет

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Фадеичев/ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 августа. /ТАСС/. Подписание президентом США Дональдом Трампом закона об ужесточении санкций в отношении России, КНДР и Ирана де-факто не меняет текущую ситуацию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Де-факто это ничего не меняет. Какие ответные меры? Ничего нового нет, уже были приняты ответные меры", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какое влияние окажет подписание Трампом указанного закона, и последуют ли ответные меры РФ.

Как отметил представитель Кремля, само по себе утверждение Трампом соответствующего законопроекта - "это не новость". "Дело в том, что был принят законопроект, и с подписью, или без подписи президента, он становился бы законом автоматом", - сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

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Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Ответные санкции РФ Санкции в отношении России
Страны
США Иран КНДР Россия
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