Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 августа. /ТАСС/. Подписание президентом США Дональдом Трампом закона об ужесточении санкций в отношении России, КНДР и Ирана де-факто не меняет текущую ситуацию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Де-факто это ничего не меняет. Какие ответные меры? Ничего нового нет, уже были приняты ответные меры", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какое влияние окажет подписание Трампом указанного закона, и последуют ли ответные меры РФ.
Как отметил представитель Кремля, само по себе утверждение Трампом соответствующего законопроекта - "это не новость". "Дело в том, что был принят законопроект, и с подписью, или без подписи президента, он становился бы законом автоматом", - сказал Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.