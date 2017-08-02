Песков: новых ответных мер России на санкции США не будет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 августа. /ТАСС/. Подписание президентом США Дональдом Трампом закона об ужесточении санкций в отношении России, КНДР и Ирана де-факто не меняет текущую ситуацию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Де-факто это ничего не меняет. Какие ответные меры? Ничего нового нет, уже были приняты ответные меры", - сказал Песков, отвечая на вопрос, какое влияние окажет подписание Трампом указанного закона, и последуют ли ответные меры РФ.

Как отметил представитель Кремля, само по себе утверждение Трампом соответствующего законопроекта - "это не новость". "Дело в том, что был принят законопроект, и с подписью, или без подписи президента, он становился бы законом автоматом", - сказал Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий ужесточение режима американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР.