Медведев: ужесточением санкций США объявили России полноценную торговую войну

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. США фактически объявили России торговую войну, ужесточив санкции. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook. При этом он уверен, что смысла в этих мерах не будет, а Россия все равно сможет развиваться.

"России объявлена полноценная торговая война", - отметил он.

"Мы спокойно продолжим работу по развитию экономики и социальной сферы, будем заниматься замещением импорта, решать важнейшие государственные задачи, рассчитывая прежде всего на себя", - заявил премьер.

"Мы научились это делать за последние годы - в условиях почти закрытых финансовых рынков, боязни иностранных кредиторов и инвесторов вкладываться в Россию под страхом санкций против третьих лиц и стран", - добавил он.

"В чем-то это даже пошло нам на пользу, хотя санкции - в целом бессмысленны", - заявил Медведев. "Мы справимся", - убежден премьер.

Истеблишмент США хочет отстранить Трампа от власти

По мнению Медведева, американский истеблишмент смог добиться подписания президентом США Дональдом Трампом закона об ужесточении санкций против России, что говорит о бессилии нынешней администрации. Кроме того, это, вероятно, лишь первые шаги на пути к отстранению Трампа от власти.

"Администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США", - отметил глава правительства.

"Американский истеблишмент вчистую переиграл Трампа: президент не рад новым санкциям, но не мог не подписать закон", - отметил премьер.

"Новая санкционная тема возникла прежде всего как еще один способ поставить Трампа на место. Впереди новые заходы, конечная цель которых - отстранение его от власти", - уверен он. "Несистемный игрок должен быть ликвидирован", - добавил Медведев.

Конец надежде на улучшение отношений

Ужесточение санкций против РФ положило конец надежде на улучшение отношений с администрацией Дональда Трампа, считает российский премьер.

"Надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией - конец", - написал он.

"Санкционный режим кодифицирован и будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо, причем он будет жестче закона Джексона - Вэника, ибо носит всеобъемлющий характер и не может быть отложен специальными распоряжениями президента без согласия конгресса", - отметил премьер.

"Таким образом, отношения между РФ и США будут крайне напряженными вне зависимости от состава конгресса или личности президента", - подчеркнул Медведев.

"Предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах, дальнейшее усиление международной напряженности, отказ от решения важнейших международных проблем", - прогнозирует он.