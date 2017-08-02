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МИД: Россия не изменит курс под давлением санкций

Политика
2 августа, 22:16 UTC+3

Москва сохраняет за собой право на контрмеры, подчеркнули в ведомстве

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МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Санкции США не заставят Россию изменить курс или поступиться своими интересами.

Об этом заявили в среду в МИД РФ в связи с вступлением в силу нового санкционного закона в Соединенных Штатах.

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"Американским любителям санкций, ввергнувшим США в русофобскую истерику, давно пора избавиться от иллюзий и уяснить, что никакими угрозами и попытками оказать давление Россию не заставить изменить свой курс или поступиться национальными интересами", - указали в российском дипведомстве.

"Российская позиция относительно действий США, включая этот закон, изложена в заявлении МИД России от 28 июля, - напомнили в российском дипведомстве. - Мы также уже продемонстрировали, что не собираемся оставлять без ответа враждебные выпады, включая высылку американскими властями наших дипломатов и захват дипломатической собственности".

"Естественно, сохраняем за собой право и на другие контрмеры", - добавили в министерстве.

"Мы открыты к взаимодействию с США в тех сферах, где считаем это полезным для себя и международной безопасности, в том числе в урегулировании региональных конфликтов", - отметили в российском дипведомстве. "Однако плодотворное сотрудничество возможно, только если вашингтонские политики преодолеют собственные заблуждения, перестанут воспринимать окружающий мир через искажающую реальность призму "американской исключительности", - подчеркнули в МИД РФ.

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