Небензя: РФ располагает данными о причастности спецслужб к поставкам оружия террористам

ООН, 2 августа. /ТАСС/. Россия располагает достоверной информацией о причастности спецслужб ряда стран к организации поставок оружия террористам на Ближнем Востоке и в Северной Африке и готова поделиться этим данными. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по вопросам борьбы с терроризмом.

По его словам, деятельность международных торговцев оружием "многократно активизировалась на фоне кризисных явлений в регионе Ближнего Востока и Северной Африки". Дипломат отметил, что частные компании в условиях текущих вооруженных конфликтов в регионе "способны делать лишь то, что им позволяют делать государства".

"Российская сторона располагает достаточной информацией из заслуживающих доверия источников относительно того, кто потворствует недобросовестным дельцам, а зачастую и участвует в организации поставок оружия террористам. Этим занимаются некоторые заинтересованные структуры ряда стран, включая спецслужбы. Если понадобится, мы будем готовы этими конкретными данными поделиться. Считаем такое положение вещей недопустимым и будем продолжать принимать меры в пользу исправления ситуации совместными усилиями мирового сообщества", - сказал Небензя.

СБ ООН в среду принял резолюцию о противодействии поставкам террористов легкого и стрелкового оружия. Постпред РФ выразил сожаление, что в документе не нашли отражение некоторые предложения Москвы, в том числе инициатива о введении "всеобъемлющего торгово-экономического эмбарго" в отношении территорий, подконтрольных террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По словам Небензи, идеи РФ, нацеленные на ужесточение контроля за оборотом оружия в регионе, "вновь наткнулись на упорное сопротивление" некоторых членов Совбеза.

"Для нас остается непонятным, зачем это делается и какими интересами может быть оправдано. Мы теряем возможность принять совместное и эффективное решение. И еще - мы теряем время. А террористы этой ситуацией пользуются, сохраняют свой боевой потенциал и рассчитывают, видимо, что некие их "покровители" в том числе из государственных структур, будут и дальше оказывать им поддержку", - отметил постпред РФ.

Василий Небензя, впервые выступивший на заседании Совета Безопасности, подчеркнул, что противодействие терроризму является для России "безусловным приоритетом на площадке ООН". По его словам, несмотря на усилия международного сообщества, "полномасштабная внешняя подпитка террористов оружием не прекращается", и борьба с ними в Сирии и Ираке "продолжается почти столько же, сколько шла Вторая мировая война".

Он подтвердил готовность России к "разностороннему взаимодействию с антитеррористическими структурами ООН, в том числе по оружейной проблематике", призвав делегации других стран последовать примеру Москвы и активно работать на этом направлении.