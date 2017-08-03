Сенатор назвала призыв Киева не признавать выборы в Севастополе вмешательством в дела РФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 августа. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Призыв Украины о непризнании международным сообществом предстоящих в сентябре этого года выборов губернатора Севастополя является вмешательством в дела другого государства. Такое мнение ТАСС высказала член Совета Федерации от Севастополя Ольга Тимофеева.

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Накануне, 2 августа, Украина направила ООН письмо в связи с проведением выборов губернатора в Севастополе, призвав страны и международные организации не признавать результаты волеизъявления жителей города. Предстоящие выборы в письме расцениваются как "нарушение международного права и законодательства Украины".

"Они (заявления Украины - прим. ТАСС) к нам не имеют никакого отношения - это заявления другого государства. То, что они пытаются привлечь инструмент ООН, говорит, что конфликтная ситуация будет продолжаться,... и, по сути, Украина занимается вмешательством в дела другого государства", - сказала сенатор Тимофеева.

Она напомнила, что Крым и Севастополь вошли в состав РФ в результате референдума, на котором жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией, реализовав право на самоопределение. При этом референдум стал следствием госпереворота на Украине.

Первые в истории Севастополя прямые выборы губернатора назначены на 10 сентября этого года. До этого глава города избирался Заксобранием из числа кандидатур, предложенных президентом РФ. В то же время вопрос о прямом порядке избрания градоначальника стоял в повестке дня Севастополя с момента воссоединения с Россией в 2014 году, но из-за переходного периода, связанного с вхождением города в правовое поле РФ, его решение было отложено.

Севастопольский парламент 24 ноября прошлого года принял изменения в устав города, согласно которым в Севастополе вводятся прямые выборы губернатора.

О референдуме

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на убедительные итоги референдума, и всякий раз предпринимает политические демарши в отношении действий, которые могут быть расценены как признание Крыма российской территорией.