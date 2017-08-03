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Партийные списки пяти объединений зарегистрированы на выборах в Заксобрание Кубани

Политика
3 августа, 12:49 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 3, августа. /ТАСС

Выборы в Заксобрание Краснодарского края шестого созыва пройдут 10 сентября, в единый день голосования

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КРАСНОДАР, 3 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Краснодарского края зарегистрировала список кандидатов от "Единой России" в депутаты Законодательного собрания края шестого созыва. Таким образом, с учетом ранее зарегистрированных списков других избирательных объединений в предстоящих выборах в парламент примут участие пять партий, сообщили в четверг ТАСС в краевом избиркоме.

"Единогласно принято решение зарегистрировать краевой список кандидатов в депутаты Заксобрания Краснодарского края, выдвинутый избирательным объединением краснодарского регионального отделения партии "Единая Россия", - сказал глава избирательной комиссии региона Алексей Черненко.

По результатам проведенного в июле праймериз в итоговый список кандидатов в депутаты Заксобрания от "Единой России" вошли 135 кандидатов, в том числе 32 одномандатника и 103 кандидата по партийному списку. Среди них три вице- губернатора - Юрий Бурлачко, Сергей Алтухов и Сергей Усенко, а также действующий председатель регионального парламента Владимир Бекетов и главный врач краевой клинической больницы № 1 имени профессора С. В. Очаповского Владимир Порханов. Ранее краевой избирком зарегистрировал партийные списки региональных отделений КПРФ, партий "Коммунисты России", "Справедливая Россия" и ЛДПР.

Партия "Яблоко" также подавала документы на выдвижение своих кандидатов, но из-за конфликта между бывшим и нынешним председателем краснодарского отделения этой партии 22 июля крайизбирком отказался регистрировать список партии. Отказ в регистрации на выборах по партийным спискам из-за нарушений в оформлении пакета документов на Кубани также получили региональные отделения партий "Родина" и "Великое Отечество".

Желание баллотироваться в заксобрание также выразили 185 одномандатников, из них 15 на основе самовыдвижения. Подача заявлений завершилась 26 июля, проверка документов и регистрация кандидатов продолжится до 5 августа. Удостоверения кандидатов по одномандатным округам уже получили 148 претендентов на депутатский мандат.

Выборы в Заксобрание Краснодарского края шестого созыва пройдут 10 сентября, в единый день голосования. Состав шестого созыва будет сокращен со 100 до 70 депутатских мест, количество одномандатных округов сократят с 50 до 35. Решение об этом в феврале было подписано губернатором региона. Сокращения связаны с оптимизацией расходов на деятельность властей.

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