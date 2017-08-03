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ЦИК настаивает на том, что Ройзман не собирался вести избирательную кампанию

Политика
3 августа, 13:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, августа. /ТАСС

В Центризбиркоме также сомневается, что кандидат на должность губернатора Свердловской области от партии "Яблоко" собрал хоть одну подпись муниципального депутата

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Центризбирком России придерживается мнения, что мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман даже не собирался вести предвыборную кампанию, будучи выдвинутым на выборы губернатора Свердловской области от партии "Яблоко", и сомневается, что он собрал хоть одну подпись муниципального депутата. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении комиссии.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что Ройзман не открыл специальный избирательный счет, необходимый для оплаты подписных листов и услуг нотариуса при сборе подписей муниципальных депутатов при прохождении "муниципального фильтра".

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В заявлении ЦИК указано, что по закону подписи в поддержку выдвижения кандидатов на должность высшего должностного лица могут собираться со дня выдвижения кандидата, то есть со дня поступления в соответствующую избирательную комиссию заявления кандидата о согласии баллотироваться и иных документов и выдачи кандидату разрешения на открытие специального избирательного счета. "Но это абсолютно не означает, что специальный избирательный счет можно вообще не открывать, и все кандидаты на должности высших должностных лиц субъектов РФ, уведомивших соответствующие комиссии о выдвижении, открыли счета в филиалах Сбербанка в день представления в комиссию документов и получения соответствующего разрешения", - говорится в сообщении ЦИК.

По данным Центризбиркома, "только единственный кандидат на должность губернатора Свердловской области, Евгений Вадимович Ройзман, не подавал такого заявления в соответствующее отделение Сбербанка, не открывал специальный избирательный счет". "И мы утверждаем, что он не собирался участвовать в выборах. Пора бы ему это признать", - подчеркивается в заявлении.

"Смеем думать, что его утверждение о наличии у него якобы 39, а затем еще девяти подписей депутатов (всего 48 подписей) также является по меньшей мере некорректным. Думаем, что их не было ни одной", - говорится в документе. Иначе, задаются вопросом в ЦИК, из каких средств Ройзман мог бы оплатить услуги нотариусов по заверению каждой подписи, поданной в его поддержку.

О сборе подписей

Ройзман заявлял, что к моменту старта его кампании все подписи депутатов и глав муниципальных образований были уже собраны, и свободных подписей не было. В заявлении ЦИК утверждается, что на момент завершения сбора подписей невостребованными остались подписи в 72 муниципальных районах и городских округах. "При этом, если собрать необходимые 108 из 126 подписей даже в 55 районах и городских округах, то этого было бы достаточно, чтобы быть зарегистрированным кандидатом", - говорится в тексте.

Всего, по данным ЦИК, невостребованными в Свердловской области осталось 710 подписей депутатов и глав муниципальных образований, из них 619 подписей депутатов и глав, избранных на уровне районов и городских округов.

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