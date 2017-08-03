Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин пристыдил представителя КПРФ за незнание цитаты Сталина

Политика
3 августа, 13:18 UTC+3 ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ область/ 3, августа. / ТАСС

Молодой человек не узнал высказывание "один человек ошибаться может, а партия ошибаться не может"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 3 августа. / ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин упрекнул участника молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме", представляющего КПРФ, в незнании высказывания Иосифа Сталина.

Молодой представитель компартии поднял тему выборов в Госдуму в Саратовской области, от которой избран Володин. По словам юноши, на 100 избирательных участках в 2016 году была явка более 70%, а результат "Единой России" превысил 60%.

Володин попросил молодого человека ответить, кто сказал, что "один человек ошибаться может, а партия ошибаться не может". Тот затруднился ответить.

"Когда вы представляете ту политическую партию, которая не просто чтит этого человека, а благодаря ему в том числе получает большое количество голосов... Это сказал Иосиф Виссарионович Сталин", - указал Володин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Андрей Калмыков: "Победа" снизит цену на авиабилет до минимума в 777 рублей
2
МЧС предупреждает об аномально жаркой погоде в Крыму
3
Минобороны опровергло сообщения о поножовщине в учебной части ЦВО
4
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству
5
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
6
Минфин с 7 августа по 6 сентября закупит валюту на 47,6 млрд рублей
7
Володин пристыдил представителя КПРФ за незнание цитаты Сталина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама