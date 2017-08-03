Володин пристыдил представителя КПРФ за незнание цитаты Сталина

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 3 августа. / ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин упрекнул участника молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме", представляющего КПРФ, в незнании высказывания Иосифа Сталина.

Молодой представитель компартии поднял тему выборов в Госдуму в Саратовской области, от которой избран Володин. По словам юноши, на 100 избирательных участках в 2016 году была явка более 70%, а результат "Единой России" превысил 60%.

Володин попросил молодого человека ответить, кто сказал, что "один человек ошибаться может, а партия ошибаться не может". Тот затруднился ответить.

"Когда вы представляете ту политическую партию, которая не просто чтит этого человека, а благодаря ему в том числе получает большое количество голосов... Это сказал Иосиф Виссарионович Сталин", - указал Володин.