Песков о санкциях: Россия будет защищать свои интересы

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. /ТАСС/. Москва будет отстаивать и защищать свои интересы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "То, что Россия будет отстаивать свои интересы, защищать свои интересы, это ни у кого не должно вызывать сомнений", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков отказался комментировать слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, что Вашингтон фактически объявил России торговую войну, ужесточив санкции, и что сторонам "предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах, дальнейшее усиление международной напряженности, отказ от решения важнейших международных проблем".

"Я не имею полномочий комментировать заявления председателя правительства. Рекомендую обращаться к моей коллеге [пресс-секретарю премьер-министра] Наталье Тимаковой", - сказал он.

Песков также сказал, что все страны должны отнестись с пониманием к намерению Ирана отстаивать свои интересы в свете подписания в США закона о новых ограничениях в отношении этой страны.

"В целом считаем санкционную политику недальновидной, незаконной и бесперспективной", - отметил он. "Все страны, которые столкнулись с таким беззаконием, намерены и будут отстаивать свои интересы", - считает Песков. "Это должно восприниматься с пониманием", - считает пресс-секретарь.