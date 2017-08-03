Песков: РФ рассчитывает, что США используют влияние на Киев для выполнения "Минска-2"

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ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. Москва рассчитывает, что США используют свое влияние на Киев, чтобы побудить его выполнить политическую часть минских договоренностей. "США не являются участниками "нормандского формата", но, безусловно, с нашей точки зрения, могут и должны использовать свое влияние на Киев, чтобы побудить Украину все-таки пойти на выполнение политической части минских договоренностей", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, о чем Кремль хотел бы сказать спецпредставителю госдепартамента США по Украине Курту Волкеру, когда тот посетит Москву. Песков напомнил, что ранее РФ и США создали канал обмена информацией по Украине, чтобы обмениваться информацией "из первых рук". "Этот канал продолжит свою работу", - подчеркнул он.