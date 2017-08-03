Песков: РФ привержена договору РСМД и рассчитывает на его исполнение США

ПОСЕЛОК НОВОБУРЕЙСКИЙ /Амурская область/, 3 августа. / ТАСС/. Россия остается приверженной Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и рассчитывает, что США также будут исполнять свои обязательства по этому документу. "Россия была и остается приверженной своим обязательствам по этому договору [РСМД], несмотря на некоторые утверждения, которые звучали до сих пор, - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - И, конечно, мы рассчитываем на то, что наши партнеры по этому договору будут выполнять свои международные обязательства в этом контексте".

Представитель Кремля также отметил, что этот договор не обсуждался на встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге в июле.

Ранее газета Politico сообщила, что Конгресс США работает над тем, чтобы заставить Пентагон начать производство ракет средней дальности в нарушение договора РСМД, что рискует привести к еще одному витку напряженности между Вашингтоном и Москвой. По ее данным, в обеих палатах Конгресса ведутся дискуссии, суть которых сводится к тому, чтобы заставить Вооруженные силы США начать производство ракет средней дальности, что было запрещено договором в 1987 году. Такие намерения у законодателей появились якобы из-за того, что российская сторона уже нарушила соглашение и теперь Вашингтону настало время дать ответ. Вместе с тем, как отмечает издание, у этого подхода в Вашингтоне есть оппоненты, которые убеждены, что такой шаг США может существенно повысить риск ядерной конфронтации в тот момент, когда отношения между двумя государствами находятся на критически низком уровне.

В то же самое время административно-бюджетное управление Белого дома считает, что призывы к началу производства нового оружия только "потенциально ограничат возможности военного отпора Соединенных Штатов". Как отметили в управлении, "администрация на сегодняшний день разрабатывает интегрированную стратегию дипломатического, военного и экономического ответа, которая увеличит до предела давление на Россию". Что именно подразумевается под этой стратегией, не поясняется.