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Памфилова не считает слишком суровым уголовное наказание за "карусели" на выборах

Политика
3 августа, 15:22 дата обновления: 3 августа, 16:34 UTC+3 ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ область/ 3, августа. / ТАСС

Есть фальсификаторы, которые должны быть еще больше наказаны, отметила председатель ЦИК

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 3 августа. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова не считает суровым наказание, предусмотренное в Уголовном кодексе РФ за фальсификации на выборах. Напротив, по ее мнению, есть фальсификаторы, которые достойны более серьезного наказания.

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Совет Федерации на завершающем весеннюю сессию заседании 25 июля одобрил закон о введении уголовной ответственности за так называемые карусели на выборах.

В четверг в ходе всероссийского молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме" одна из участниц поинтересовалась у главы Центризбиркома, не считает ли она слишком суровым наказание, которое предусматривает принятый закон.

"Не считаю. Есть фальсификаторы, которые должны быть еще больше наказаны", - заявила Памфилова, отвечая на вопрос.

О законе

Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс РФ, касающиеся установления ответственности за незаконные выдачу и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме.

Этими поправками оговаривается, что "за выдачу членом избирательной комиссии гражданину избирательных бюллетеней для голосования вместо других избирателей или для голосования более двух раз в ходе голосования, либо за выдачу заполненных избирательных бюллетеней предусмотрено наказание в виде штрафа от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет, либо в виде принудительных работ на срок до 4 лет, либо максимальное наказание - лишение свободы на срок до 4 лет".

За получение гражданином бюллетеней для участия в голосовании вместо других избирателей или для участия более двух раз в голосовании предусмотрены санкции в виде штрафа от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо в виде принудительных работ на срок до 3 лет, либо максимальное наказание - лишение свободы на срок до 3 лет.

В случае группового характера преступления или по предварительному сговору наступает максимальная уголовная ответственность - штраф от 400 тыс. до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Критерии подкупа

Председатель Центризбиркома России также считает, что в российском законодательстве следует более четко прописать критерии подкупа избирателей. Об этом она заявила, выступая на молодежном форуме.

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Один из присутствующих рассказал о своем участии в выборах в Курскую областную думу. По его словам, среди его конкурентов был замгендиректора коммерческой фирмы, и эта организация в период избирательной кампании построила в городе две детские площадки стоимостью 0,5 млн рублей каждая. Жалоба в избирком на действия кандидата не была удовлетворена.

"Есть несколько определений подкупа, подвозить нельзя [к помещению для голосования] и т. д. Эта ситуация неоднозначная. Необходимо, наверное, более четкое законодательное уточнение", - прокомментировала рассказ молодого человека Памфилова.

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Персоны
Памфилова, Элла Александровна
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