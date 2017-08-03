Памфилова назвала слабаками политиков, призывающих бойкотировать выборы

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 3 августа. / ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала слабаками политиков, которые призывают граждан бойкотировать выборы, а не борются за их голоса по действующим правилам.

"Есть некоторые политики, которые строят свою программу от обратного: закон плохой, фильтр (муниципальный фильтр - прим. ТАСС) не пройдем, призывают все бойкотировать. Грош им цена, слабаки и пораженцы", - заявила в четверг глава Центризбиркома, выступая на всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

Памфилова уверена, что настоящий политик, если он верит в свое дело, "должен пытаться избираться по существующим правилам".

"Если не нравятся законы и нормы, иди и доказывай людям свою правоту... Доказывай, что они не очень хороши, и если люди в тебя поверят, пройдешь сначала муниципальные фильтры, потом городской, потом субъектовый, потом дойдешь до федерального", - заявила председатель ЦИК. "А революции - я считаю, что это путь в никуда", - добавила она.