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Памфилова считает, что НКО нужно дать право отправлять наблюдателей на выборы

Политика
3 августа, 16:01 UTC+3 ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ область/ 3, августа. / ТАСС

Председатель ЦИК полагает, что такое решение повысит доверие к выборам со стороны общества и будет "полезно стране"

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ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 3 августа. / ТАСС/. Общественным организациям надо дать право направлять наблюдателей на избирательные участки во время выборов. Такое мнение высказала в четверг председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

В настоящее время общественные организации не могут непосредственно участвовать в наблюдении за выборами, их представители могут быть наблюдателями от партий и кандидатов.

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"Мое глубокое убеждение, что надо подключать другие общественные институты, впрямую не связанные с партиями. Надо не только возрождать некоторые хорошие традиции общественного контроля, какие были раньше, но надо выводить их на новый качественный уровень, я полагаю, что это будет только полезно", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов на молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме".

По мнению Памфиловой, это повысит доверие к выборам со стороны общества и будет "полезно стране".

При этом Памфилова напомнила, что высказывает личное мнение, а Центризбирком не обладает правом законодательной инициативы и не может вносить соответствующие поправки в законодательство.

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Памфилова, Элла Александровна
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