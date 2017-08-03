Путин прибыл в Бурятию, где займется проблемами Байкала

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УЛАН-УДЭ, 3 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин после посещения Амурской области прибыл в Бурятию.
Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в Улан-Удэ в пятницу, 4 августа, президент "будет заниматься вопросами экологии, развития Байкала и Бурятии". Кроме того, Путин проведет встречу с врио главы региона Алексеем Цыденовым.
Президент вылетел на восток во второй половине дня во вторник, 1 августа. По словам пресс-секретаря, по пути в Амурскую область Путин совершил остановку в южной Сибири для того, чтобы порыбачить. В четверг глава государства осмотрел близ города Свободный строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода, где дал старт закладке фундамента, а также посетил Нижне-Бурейскую ГЭС, где принял участие во вводе в эксплуатацию трех гидроагрегатов и провел совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.