Путин прибыл в Бурятию, где займется проблемами Байкала

УЛАН-УДЭ, 3 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин после посещения Амурской области прибыл в Бурятию.

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в Улан-Удэ в пятницу, 4 августа, президент "будет заниматься вопросами экологии, развития Байкала и Бурятии". Кроме того, Путин проведет встречу с врио главы региона Алексеем Цыденовым.

Президент вылетел на восток во второй половине дня во вторник, 1 августа. По словам пресс-секретаря, по пути в Амурскую область Путин совершил остановку в южной Сибири для того, чтобы порыбачить. В четверг глава государства осмотрел близ города Свободный строительную площадку Амурского газоперерабатывающего завода, где дал старт закладке фундамента, а также посетил Нижне-Бурейскую ГЭС, где принял участие во вводе в эксплуатацию трех гидроагрегатов и провел совещание по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.