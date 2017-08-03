Лавров призвал вовлеченные в противостояние из-за КНДР стороны к сдержанности

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Лавров призвал вовлеченные в противостояние из-за КНДР стороны к сдержанностиПолитика 3 августа, 20:10
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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном призвал вовлеченные в противостояние из-за ситуации вокруг КНДР стороны к сдержанности. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ по итогам беседы, состоявшейся по инициативе госсекретаря.
"Собеседники обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове в контексте выработки реакции СБ ООН на ракетный пуск Пхеньяна 28 июля, - отметили в министерстве. - Сергей Лавров призвал вовлеченные в противостояние стороны к сдержанности и скорейшему возобновлению переговорного процесса".
Как информировали в МИД РФ, "затрагивались некоторые другие актуальные мировые и региональные проблемы".
Главы внешнеполитических ведомств "условились подробно обсудить перспективы взаимодействия по их урегулированию, а также состояние двусторонних отношений между Россией и США в ходе встречи на полях регионального форума АСЕАН по безопасности 6-8 августа в Маниле", отметили в дипведомстве РФ.