Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров призвал вовлеченные в противостояние из-за КНДР стороны к сдержанности

Политика
3 августа, 20:10 UTC+3

Глава МИД РФ и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове в контексте выработки реакции Совбеза ООН на ракетный пуск Пхеньяна 28 июля

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном призвал вовлеченные в противостояние из-за ситуации вокруг КНДР стороны к сдержанности. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ по итогам беседы, состоявшейся по инициативе госсекретаря.

Смотрите также
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14"

Ракетная программа КНДР. Досье

"Собеседники обменялись оценками ситуации на Корейском полуострове в контексте выработки реакции СБ ООН на ракетный пуск Пхеньяна 28 июля, - отметили в министерстве. - Сергей Лавров призвал вовлеченные в противостояние стороны к сдержанности и скорейшему возобновлению переговорного процесса".

Как информировали в МИД РФ, "затрагивались некоторые другие актуальные мировые и региональные проблемы".

Главы внешнеполитических ведомств "условились подробно обсудить перспективы взаимодействия по их урегулированию, а также состояние двусторонних отношений между Россией и США в ходе встречи на полях регионального форума АСЕАН по безопасности 6-8 августа в Маниле", отметили в дипведомстве РФ.

Смотрите также

Тиллерсон не будет встречаться в Маниле с главой МИД КНДР

Небензя: ситуацию вокруг КНДР не решить одними санкциями

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое пострадавших в ДТП на Кубани детей находятся в тяжелом состоянии
2
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
3
Как учения "Запад-2017" наделали много "шума" в Европе и США
4
Неймар выкупил свой контракт с "Барселоной" за €222 млн
5
МИД КНР: Индия стягивает группировку войск к границе с Китаем не из мирных соображений
6
Ударивший в Парке Горького корреспондента НТВ мужчина арестован на пять суток
7
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама