Посольство РФ предупредило о риске нападений с использованием кислоты на улицах Лондона

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Посольство России в Лондоне указало российским гражданам на необходимость проявлять бдительность во время пребывания в британских городах из-за возросшего количества случаев нападения на людей с использованием кислоты.

Соответствующее сообщение было размещено в четверг на сайте диппредставительства.

"Призываем российских граждан быть крайне осторожными в британских городах и в особенности в Лондоне, не ходить в непосредственной близости от проезжей части, не подходить к незнакомым машинам, сторониться близко подъезжающих людей на мопедах и мотоциклах, быть осмотрительными на улицах при пеших прогулках", - предупреждает посольство.

Диппредставительство приводит статистику мэрии Лондона, согласно которой в 2016 году только в столице Великобритании было зарегистрировано 455 правонарушений, связанных с использованием кислоты при нападении на людей. Это примерно вдвое больше, чем в среднем на протяжении последних шести лет. В 37% случаев злоумышленники не были найдены, а полиции удалось предъявить обвинения лишь в 20% случаев. В первом квартале текущего года зафиксировано уже 144 случая нападений.

Большинство подобных преступлений, в результате которых жертва получает сильные ожоги, происходит на окраинах города, однако иногда людей атакуют и в популярных среди туристов местах. Так, 31 июля нападение с использованием коррозионного вещества с целью ограбления было совершено в центральном лондонском районе Найтсбридж поблизости от фешенебельного универмага Harrods: неизвестный на мопеде плеснул в лицо пешеходу кислотой, после чего скрылся с личными вещами туриста.

В настоящий момент в Великобритании ведется дискуссия по поводу ужесточения наказаний за применение кислоты.