Семь зарегистрированных кандидатов примут участие в выборах главы Карелии

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ПЕТРОЗАВОДСК, 4 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Карелии завершила регистрацию кандидатов на выборах главы региона. На пост высшего должностного лица республики претендуют семь человек, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе избиркома.
"Регистрация кандидатов на выборах главы Карелии завершена. Всего ЦИК республики зарегистрировала семь кандидатов. Выдвинутому политической партией "Народ против коррупции" Игорю Алпееву, который не сдал в избирком необходимые документы, было отказано в регистрации", - сказала представитель избиркома Дарья Голицына.
По ее словам, на выборах зарегистрированы врио главы Карелии Артур Парфенчиков ("Единая Россия), Евгений Ульянов (КПРФ), Николай Тараканов ("Родина"), Ирина Петеляева ("Справедливая Россия"), Евгений Беседный (ЛДПР), Елена Гнетова (Партия роста), Ольга Ильюкова ("Патриоты России"). Для преодоления так называемого муниципального фильтра кандидатам необходимо было представить не менее 88 подписей, из которых 24 должны принадлежать депутатам или главам районов и городских округов.
Прямые выборы главы Карелии пройдут впервые с 2002 года. Они назначены на единый день голосования, 10 сентября. Президент России Владимир Путин 15 февраля принял отставку Александра Худилайнена с поста главы Карелии и назначил врио руководителя региона Парфенчикова, который ранее являлся директором Федеральной службы судебных приставов РФ.