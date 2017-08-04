Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия зафиксировала за сутки четыре нарушения режима перемирия в Сирии

Политика
4 августа, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Как сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, обстановка в зонах деэскалации остается стабильной

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские наблюдатели зафиксировали в Сирии четыре нарушения режима прекращения боевых действий за сутки, турецкие - три. Обстановка в зонах деэскалации остается стабильной, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы четыре случая стрельбы в провинциях Алеппо (три) и Латакия (один). Турецкой частью представительства зафиксированы три нарушения в провинции Дамаск", - говорится в бюллетене.

Большинство случаев стрельбы зафиксированы в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в РФ группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

Российские военные за сутки провели семь гуманитарных акций. Жители населенного пункта Дейр-Хафер провинции Алеппо, а также жители городов Латакия и Алеппо получили 2 тонны продуктов питания и продовольственных наборов. Медицинскую помощь от российских военных медиков получили 276 человек. По линии ООН в район города Дейр-эз-Зор доставлена 21 тонна продуктов питания.

Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от Хомса, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая на этих территориях вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
Страны
Сирия Турция Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Байкал: экологические проблемы великого озера
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
2
Путин обещал подумать об участии в президентских выборах в 2018 году
3
В США остановившего вирус WannaCry программиста обвинили в распространении вредоносного ПО
4
США изучают варианты ответа на решение РФ сократить число американских дипломатов
5
Жительница Челябинска пострадала в ДТП на Кипре
6
Спасатели нашли змею в подъезде дома на северо-западе Москвы
7
В Москве неизвестные украли со склада женские сумки на 4 млн рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама