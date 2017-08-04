Россия зафиксировала за сутки четыре нарушения режима перемирия в Сирии

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские наблюдатели зафиксировали в Сирии четыре нарушения режима прекращения боевых действий за сутки, турецкие - три. Обстановка в зонах деэскалации остается стабильной, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксированы четыре случая стрельбы в провинциях Алеппо (три) и Латакия (один). Турецкой частью представительства зафиксированы три нарушения в провинции Дамаск", - говорится в бюллетене.

Большинство случаев стрельбы зафиксированы в районах, подконтрольных боевикам запрещенных в РФ группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

Российские военные за сутки провели семь гуманитарных акций. Жители населенного пункта Дейр-Хафер провинции Алеппо, а также жители городов Латакия и Алеппо получили 2 тонны продуктов питания и продовольственных наборов. Медицинскую помощь от российских военных медиков получили 276 человек. По линии ООН в район города Дейр-эз-Зор доставлена 21 тонна продуктов питания.

Как сообщалось ранее, делегации России, Ирана и Турции в ходе переговоров в Астане договорились о создании четырех зон деэскалации на территории Сирии. В эти зоны входят провинция Идлиб и некоторые части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама, район к северу от Хомса, а также Восточная Гута и южные провинции Дераа и Эль-Кунейтра. Соглашение предполагает, что с 6 мая на этих территориях вводится запрет на военную активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на такой же период.