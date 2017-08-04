МИД РФ: неспособность СБ ООН осудить действия террористов поощряет их к новым атакам

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Неспособность Совета Безопасности ООН осудить действия террористов поощряет их к новым терактам и дает им почувствовать безнаказанность. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД России в связи с блокированием некоторыми странами, в частности США, Великобритании, Франции и Украины, заявления СБ ООН для прессы с осуждением атак на российское диппредставительство в Дамаске.
"Нежелание проявить дипломатическую солидарность с нами пусть останется на совести этих делегаций, - отметили в дипведомстве. - Возмутительнее всего то, что неспособность Совета Безопасности осудить деяния террористов поощряет их к новым провокациям и терактам, дает им почувствовать безнаказанность".
"Не хотелось бы, чтобы у этих варваров создавалось убеждение, что кто-то в Совете Безопасности с ними заодно", - заявили в МИД РФ.
Там также отметили, что атаки со стороны группировок, которые квалифицированы международным сообществом в качестве террористических, а именно - "Хейат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещенная в РФ группировка) и "Файлак ар-Рахман" - должны были бы "встречать всеобщее безусловное и решительное осуждение". Однако представители США, Великобритании, Франции и Украины, ссылаясь на отсутствие необходимой информации, "три раза блокировали предложение РФ принять стандартный краткий проект заявления СБ для прессы с осуждением террористических атак на российское дипломатическое ведомство".
Ранее сообщалось, что 2 августа комплекс посольства России в Дамаске вновь подвергся минометному обстрелу. Жертв удалось избежать.