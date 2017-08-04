Кремль согласен с оценкой Трампа о состоянии отношений РФ и США

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Кремль разделяет точку зрения президента США Дональда Трампа, заявившего, что отношения России и США находятся на "опасно низком уровне". Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Полностью разделяем это мнение", - сказал он. Песков добавил, что эта опасность "может заключаться в дефиците взаимодействия и сотрудничества в тех вопросах, которые жизненно важны для наших двух стран и народов".