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Кремль согласен с оценкой Трампа о состоянии отношений РФ и США

Политика
4 августа, 14:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Ранее американский президент заявил, что взаимоотношения стран находятся на "опасно низком уровне"

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Кремль разделяет точку зрения президента США Дональда Трампа, заявившего, что отношения России и США находятся на "опасно низком уровне". Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Полностью разделяем это мнение", - сказал он. Песков добавил, что эта опасность "может заключаться в дефиците взаимодействия и сотрудничества в тех вопросах, которые жизненно важны для наших двух стран и народов".

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Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич
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