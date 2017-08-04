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Кремль не готов обозначить позицию по договору о разграничении полномочий с Татарстаном

Политика
4 августа, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Ранее Всемирный конгресс татар поддержал сохранение должности президента в регионе "как положительно зарекомендованной формы организации высшей государственной власти в республике"

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МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Позиция федерального центра и президента РФ Владимира Путина по вопросу о договоре о разграничении полномочий с Татарстаном будет обозначена в должное время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Когда он посчитает нужным, позиция на этот счет будет озвучена", - сказал он.

Накануне Всемирный конгресс татар поддержал сохранение должности президента в Татарстане "как положительно зарекомендованной формы организации высшей государственной власти в республике и выражающей национальные интересы всего татарского народа". Должность президента в республике сохраняется в силу действия договора о разграничении полномочий между органами госвласти РФ и Татарстана. Срок действия этого документа истекает в августе 2017 года.

На прошедшем съезде за продление договора высказался председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров. Первый президент Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев выразил уверенность, что Татарстан найдет общий язык с руководителями страны в этом вопросе.

Договор о полномочиях

Договор "О разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан" был подписан 26 июня 2007 года президентами России и Татарстана Владимиром Путиным и Минтимером Шаймиевым сроком на 10 лет.

В договоре в числе прочего указано, что Татарстан в пределах своих полномочий осуществляет международные и внешнеэкономические связи с субъектами и административно- территориальными образованиями иностранных государств, участвует в деятельности специально созданных для этих целей органов международных организаций, а также заключает соглашения об осуществлении международных, внешнеэкономических связей по согласованию с МИД России.

VI съезд Всемирного конгресса татар проходит со 2 по 6 августа в городе Казань. Межрегиональная общественная организация "Всемирный конгресс татар" объединяет 476 татарских общественных организаций из 68 регионов РФ, дальнего и ближнего зарубежья. Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар занимается вопросами национального образования и науки, развития татарского этноса, культуры, предпринимательства, религии, международных отношений. Впервые съезд был созван указом президента Татарстана 25 лет назад, в июне 1992 года, и собирался впоследствии каждые пять лет.

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