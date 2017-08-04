Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ: позиция комиссара СЕ по законодательству РФ об НКО вызывает недоумение

Политика
4 августа, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа. /ТАСС

Ранее Нилс Муйжниекс заявил, что российский закон об НКО "не соответствует международным и европейским стандартам" в области прав человека

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Заявления комиссара Совета Европы (СЕ) Нилса Муйжниекса относительно якобы имеющихся противоречий правам человека в российском законодательстве о некоммерческих организаций (НКО) вызывают недоумение. Об этом в пятницу заявили в МИД РФ.

"У российской стороны вызвал недоумение недавно опубликованный комиссаром Совета Европы по правам человека комментарий в связи с его решением выступить третьей стороной в рассмотрении жалобы в Европейском Суде по правам человека (ЕСПЧ) "Экозащита и другие против России", в котором он допускает резкие выпады в адрес российского законодательства о регулировании деятельности некоммерческих организаций", - указали в российском дипведомстве.

Смотрите также

Комиссар СЕ: закон РФ о НКО нарушает права человека

В Совфеде проведут мониторинг законов, касающихся НКО

Семь НКО получили статус исполнителей общественно полезных услуг

"Политические" НКО, получающие деньги из-за рубежа через физлиц, могут стать "иноагентами"

В МИД обратили внимание, что Муйжниекс характеризует законодательство РФ как "противоречащее правам человека" и "не соответствующее международным и европейским стандартам в области прав человека" и расценивает его как "нарушение прав на свободу ассоциации и свободу выражения мнения", которое якобы приводит к "маргинализации, травле, преследованиям и даже физическим нападениям" в отношении затронутых организаций и их сотрудников.

"Рассматриваем подобные утверждения и выбранную комиссаром тональность комментария как недружественный жест в отношении нашей страны, чье законодательство полностью соответствует нормам международного права. Упоминание же неких "преследований и нападений" не имеет под собой никаких оснований", - подчеркнули в МИД РФ.

Там также призвали Муйжниекса в публичных комментариях "использовать проверенную информацию, избегать ложных обвинений и политизации вопросов, связанных с деятельностью ЕСПЧ и соответственно носящих сугубо юридический характер".

Речь идет о группе дел, в которых оспаривается закон РФ об НКО. Муйжниекс 16 мая этого года информировал ЕСПЧ о решении воспользоваться своим правом выступить в качестве третьей стороны в 49 делах, касающихся России. В комментариях, представленных в ЕСПЧ, Муйжниекс критически отозвался о российском законодательстве в части НКО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Байкал: экологические проблемы великого озера
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС: отсутствует связь с 17 горнорабочими рудника "Мир"
2
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
3
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
4
Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий
5
Саакашвили приехал в Польшу на годовщину Варшавского восстания
6
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
7
Российские военные одержали первую победу на Армейских международных игр - 2017
Темы дня
Новости партнеров
Реклама