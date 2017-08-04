МИД РФ: позиция комиссара СЕ по законодательству РФ об НКО вызывает недоумение

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Заявления комиссара Совета Европы (СЕ) Нилса Муйжниекса относительно якобы имеющихся противоречий правам человека в российском законодательстве о некоммерческих организаций (НКО) вызывают недоумение. Об этом в пятницу заявили в МИД РФ.

"У российской стороны вызвал недоумение недавно опубликованный комиссаром Совета Европы по правам человека комментарий в связи с его решением выступить третьей стороной в рассмотрении жалобы в Европейском Суде по правам человека (ЕСПЧ) "Экозащита и другие против России", в котором он допускает резкие выпады в адрес российского законодательства о регулировании деятельности некоммерческих организаций", - указали в российском дипведомстве.

В МИД обратили внимание, что Муйжниекс характеризует законодательство РФ как "противоречащее правам человека" и "не соответствующее международным и европейским стандартам в области прав человека" и расценивает его как "нарушение прав на свободу ассоциации и свободу выражения мнения", которое якобы приводит к "маргинализации, травле, преследованиям и даже физическим нападениям" в отношении затронутых организаций и их сотрудников.

"Рассматриваем подобные утверждения и выбранную комиссаром тональность комментария как недружественный жест в отношении нашей страны, чье законодательство полностью соответствует нормам международного права. Упоминание же неких "преследований и нападений" не имеет под собой никаких оснований", - подчеркнули в МИД РФ.

Там также призвали Муйжниекса в публичных комментариях "использовать проверенную информацию, избегать ложных обвинений и политизации вопросов, связанных с деятельностью ЕСПЧ и соответственно носящих сугубо юридический характер".

Речь идет о группе дел, в которых оспаривается закон РФ об НКО. Муйжниекс 16 мая этого года информировал ЕСПЧ о решении воспользоваться своим правом выступить в качестве третьей стороны в 49 делах, касающихся России. В комментариях, представленных в ЕСПЧ, Муйжниекс критически отозвался о российском законодательстве в части НКО.