Рогозин отправляется в Иран, где обсудит наращивание военно-технического сотрудничества

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин отправляется в субботу в Иран. Зампред правительства по поручению президента РФ Владимира Путина возглавит российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Хасана Роухани, однако, как подчеркнул источник в аппарате Рогозина, программа визита высокопоставленного чиновника не ограничится участием в официальных мероприятиях.
"Рогозин встретится с министром обороны Ирана Хосейном Дехганом, с которым обсудит вопросы, в том числе касающиеся и новых поставок российских вооружений", - сообщил источник ТАСС.
"Стороны достигли предварительной договоренности усилить военно-техническое и технологическое сотрудничество после внесения обеих стран в санкционный список. Поэтому российская делегация во главе с Рогозиным будет прорабатывать возможность заключения новых договоренностей", - добавил он.
Кроме того, по словам собеседника агентства, у вице-премьера запланирована встреча с вице-президентом Ирана Сореном Саттари. С ним Рогозин планирует обсудить вопросы в области передачи высоких технологий и подготовки иранских специалистов в России.
Также на полях официальных мероприятий по случаю инаугурации президента Ирана зампред правительства проведет двустороннюю встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном. "Обсудит ситуацию резкого ухудшения положения в двусторонних отношениях и планы президента Молдовы по недопущению новой войны в Приднестровье", - пояснил источник в аппарате вице-премьера. Президент Молдавии также подтвердил, что встретится с вице-премьером РФ.
"Она [встреча] запланирована на 14:30 по местному времени (13:00 мск) в российском посольстве в Тегеране", - сказал Додон. По его словам, на встрече будет обсуждаться ситуация, сложившаяся в отношениях двух стран после того, как правительство Молдавии объявило персоной нон грата Рогозина, который является спецпредставителем президента РФ по Приднестровью и сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии.
Додон назвал это решение правящей в стране проевропейской коалиции "большой политической глупостью". Он высказал мнение, что за конфликтом стоит контролирующая парламент Демократическая партия Молдавии и "ее кураторы на Западе, выступающие против восстановления отношений с Россией, которые активизировались после встреч президентов двух стран".
"Будет серьезный разговор, нам нужны гарантии, чтобы обеспечить нормальный диалог между нашими странами", - отметил Додон.
Это уже второй визит президента Молдавии в Иран в этом году. "Молдавия - небольшая страна, которая должна развивать дружественные отношения со всеми государствами для обеспечения нормального функционирования собственной экономики и благополучия своих граждан. Уверен, что развитие сотрудничества с Ираном в областях, представляющих взаимный интерес, принесет нам только пользу", - отметил Додон по прибытии в Тегеран.
Ранее самолет авиакомпании S7, на борту которого находился Рогозин и члены делегации РФ, направлявшиеся на торжественные мероприятия в честь 25-летия миротворческой операции в Приднестровье, не был пропущен через воздушное пространство Румынии и был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. Визит вице-премьера таким образом был сорван, а правительство Молдавии 2 августа объявило его персона нон грата. Таким образом, ему будет запрещено въезжать в страну и пересекать ее территорию транзитом. По словам вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Андрея Галбура, такая мера была принята "из-за серии деклараций, которые носят недружественный и очерняющий характер в адрес Республики Молдова и ее граждан".