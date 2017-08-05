Кисляк: Россия продолжит добиваться возвращения дипсобственности в США

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Россия не собирается отказываться от прав на арестованные в США дипломатические дачи и будет добиваться их возвращения. Об этом заявил экс-посол РФ в США Сергей Кисляк в эфире программы "Пресс- конференция" на телеканале "Россия 24".

"Мы будем добиваться, мы никогда не откажемся от наших прав на эту дачу. И посмотрим, что из этого дальше получится", - сказал Кисляк.

Дипломат отметил, что хотя решение об аресте дипсобственности было принято при администрации предыдущего президента США Барака Обамы, администрация Трампа не смогла пересмотреть его. "Была ли она политически не готова или организационно - объяснять им. Факт остается фактом - дачи заблокированы", - добавил он.

Вашингтон в декабре 2016 года объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов и запретил использовать два принадлежащих РФ объекта - в Нью-Йорке и Мэриленде.