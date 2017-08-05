Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кисляк считает позором для США попытки изобразить посла РФ шпионом

Политика
5 августа, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

Экс-посол РФ в США заявил, что для Америки становится нормальным обсуждать, "как прослушивается российский посол, как ему в телефон вставили прослушивающие программы"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Кисляк

Сергей Кисляк

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Попытки в США изобразить российского посла шпионом позорны и свидетельствуют о нездоровых тенденциях в обществе. Об этом заявил экс-посол РФ в США Сергей Кисляк в эфире программы "Пресс- конференция" на телеканале "Россия 24".

"Я считаю, что все разговоры о том, что я, посол Российской Федерации - шпион, позорны для такой страны как Америка, - сказал он. - То, что сейчас стало нормальным обсуждать, как прослушивается российский посол, как ему в телефон вставили прослушивающие программы, - становится новым "нормальным" для Америки, но это нездоровое общество".

"Руководство ФБР, по-моему, сделало заявление, что они все-таки считают, что я дипломат, как это ни странно", - добавил Кисляк.

Общение с Флинном

Экс-посол России в США заявил, что его общение с бывшим помощником американского лидера по национальной безопасности Майклом Флинном касалось тем, важных для взаимодействия двух стран, в частности борьбы с терроризмом. 

Смотрите также

CNN анонсировала цикл передач о раскрытых в США российских шпионах

Захарова назвала обвинения в адрес посла РФ в США "травлей" и "информационным трэшем"

Захарова: дискредитация посла РФ в США - сознательная политика телеканала CNN

Майкл Флинн занял пост помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности в январе, однако всего месяц спустя вынужден был подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с Сергеем Кисляком. После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.

"Общались мы о самых простых вещах. Есть несколько тем, которые важны для взаимодействия России и США - прежде всего терроризм, это была одна из тем, по которым мы общались, - сказал он. - Общение это было совершенно корректное, спокойное, абсолютно транспарентное. Никаких секретов, во всяком случае с нашей стороны, не было".

По словам Кисляка, заявления о том, что посол не может общаться с представителями избранной администрации, звучат "карикатурно", а обвинения в шпионаже "позорны для такой страны, как Америка". "Любой дипломат, российский, не российский, работает над тем, чтобы лучше понять политику страны, где он работает, чтобы лучше разобраться относительно того, с чем идет новая администрация, чтобы понимать, как и где выстраивать взаимодействие, если оно возможно. Это работа, которую делают не только российские дипломаты, но и все мои коллеги. Все абсолютно", - подчеркнул он.

На вопрос журналиста о гипотетической возможности дачи показаний в Конгрессе США касательно вмешательства России в американские выборы Кисляк ответил отрицательно. "Конечно, нет. Я бы давал показания или выступал только перед российским парламентом", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставка помощника Трампа Майкла Флинна
Персоны
Флинн, Майкл Пенс, Майкл (Майк) Кисляк, Сергей Иванович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Фото
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
18
"Все будет хорошо": самые яркие цитаты Путина во время "Прямой линии"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: неизвестный застрелил в Москве гендиректора "Океанариума" в "Крокус Сити"
2
Толкатель ядра Лесной считает, что стал на ЧМ жертвой нечестного судейства
3
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
4
Кисляк считает позором для США попытки изобразить посла РФ шпионом
5
Спасатели подняли на поверхность из рудника "Мир" вышедшего на связь шахтера
6
СМИ: ВВС коалиции атаковали госпиталь Ракки с применением фосфорных боеприпасов
7
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама