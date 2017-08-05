Кисляк считает позором для США попытки изобразить посла РФ шпионом

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Попытки в США изобразить российского посла шпионом позорны и свидетельствуют о нездоровых тенденциях в обществе. Об этом заявил экс-посол РФ в США Сергей Кисляк в эфире программы "Пресс- конференция" на телеканале "Россия 24".

"Я считаю, что все разговоры о том, что я, посол Российской Федерации - шпион, позорны для такой страны как Америка, - сказал он. - То, что сейчас стало нормальным обсуждать, как прослушивается российский посол, как ему в телефон вставили прослушивающие программы, - становится новым "нормальным" для Америки, но это нездоровое общество".

"Руководство ФБР, по-моему, сделало заявление, что они все-таки считают, что я дипломат, как это ни странно", - добавил Кисляк.

Общение с Флинном

Экс-посол России в США заявил, что его общение с бывшим помощником американского лидера по национальной безопасности Майклом Флинном касалось тем, важных для взаимодействия двух стран, в частности борьбы с терроризмом.

Майкл Флинн занял пост помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности в январе, однако всего месяц спустя вынужден был подать в отставку, поскольку якобы недостаточно полно информировал вице-президента США Майкла Пенса о своих контактах с Сергеем Кисляком. После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.

"Общались мы о самых простых вещах. Есть несколько тем, которые важны для взаимодействия России и США - прежде всего терроризм, это была одна из тем, по которым мы общались, - сказал он. - Общение это было совершенно корректное, спокойное, абсолютно транспарентное. Никаких секретов, во всяком случае с нашей стороны, не было".

По словам Кисляка, заявления о том, что посол не может общаться с представителями избранной администрации, звучат "карикатурно", а обвинения в шпионаже "позорны для такой страны, как Америка". "Любой дипломат, российский, не российский, работает над тем, чтобы лучше понять политику страны, где он работает, чтобы лучше разобраться относительно того, с чем идет новая администрация, чтобы понимать, как и где выстраивать взаимодействие, если оно возможно. Это работа, которую делают не только российские дипломаты, но и все мои коллеги. Все абсолютно", - подчеркнул он.

На вопрос журналиста о гипотетической возможности дачи показаний в Конгрессе США касательно вмешательства России в американские выборы Кисляк ответил отрицательно. "Конечно, нет. Я бы давал показания или выступал только перед российским парламентом", - отметил он.