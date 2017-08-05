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Рогозин провел в Тегеране встречу с министром обороны Ирана

Политика
5 августа, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

Вице-премьер России отметил, что на прошедших переговорах им "было что обсудить"

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин провел в Тегеране встречу с министром обороны Ирана Хосейном Дехганом. Об этом Рогозин написал в субботу на своей странице в Twitter.

В своем сообщении он отметил, что на прошедших переговорах им "было что обсудить".

Ранее источник в аппарате вице-премьера сообщил ТАСС о планах Рогозина обсудить с главой иранского военного ведомства развитие военно-технического сотрудничества между двумя странами, в том числе новые поставки российских вооружений.

В настоящее время зампред правительства России находится в Иране, где по поручению президента РФ Владимира Путина ему предстоит возглавить российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Хасана Роухани.

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