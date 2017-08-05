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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин провел в Тегеране встречу с министром обороны Ирана Хосейном Дехганом. Об этом Рогозин написал в субботу на своей странице в Twitter.
Тегеран. С министром обороны Ирана Хусейном Дехканом было что обсудить pic.twitter.com/NZuaCOtK8Q— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 5 August 2017
В своем сообщении он отметил, что на прошедших переговорах им "было что обсудить".
Ранее источник в аппарате вице-премьера сообщил ТАСС о планах Рогозина обсудить с главой иранского военного ведомства развитие военно-технического сотрудничества между двумя странами, в том числе новые поставки российских вооружений.
В настоящее время зампред правительства России находится в Иране, где по поручению президента РФ Владимира Путина ему предстоит возглавить российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Хасана Роухани.