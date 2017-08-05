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Рогозин в Иране провел встречу с Додоном

Политика
5 августа, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, августа. /ТАСС

Президент Молдавии рассказал, что с вице-премьером РФ они обсудили ситуацию в двусторонних отношениях и вокруг Приднестровья

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МОСКВА, КИШИНЕВ, 5 августа. /ТАСС/. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин провел в Иране встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном. Об этом Рогозин написал в субботу на своей странице в Twitter.

"В посольстве России в Иране состоялись переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном", - написал зампред правительства РФ.

Игорь Додон сообщил, что они обсудили в Тегеране меры, которые необходимо предпринять, чтобы не допустить обострения ситуации в двусторонних отношениях, и вокруг Приднестровья. Об этом глава Молдавии сообщил по телефону корреспонденту ТАСС по итогам встречи, которая состоялась во второй половине дня в российском посольстве в Иране, где они участвуют в инаугурации президента Хасана Рухани.

"Провели очень хорошую, конструктивную встречу, обсудили меры, которые необходимо предпринять, чтобы не допустить ухудшения ситуации в двусторонних отношениях после известного решения правительства (объявить вице-премьера России персоной нон грата - прим ТАСС), а также ситуацию вокруг Приднестровья. Попросил наших российских партнеров воздержаться от мер и санкций, которые затронут и будут бить по интересам простых граждан и экономических агентов", - сказал глава Молдавии.

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

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Додон подчеркнул, что и дальше рассчитывает на продолжение диалога с Рогозиным, который является сопредседателем межправительственной комиссии и спецпредставителем президента РФ по Приднестровью.

Он высказал мнение, что действия в отношении Рогозина молдавского правительства, которое контролирует проевропейская коалиция, выдают нежелание сотрудничать с Россией для решения важнейших проблем, с которыми сталкиваются молдавские экономические агенты и граждане республики, работающие в РФ.

"Эти действия направлены на подрыв усилий президентов Молдовы и России по восстановлению стратегического диалога и партнёрства между нашими странами", - отметил президент. Он подчеркнул, что такая позиция категорически неприемлема и не может быть одобрена подавляющим большинством граждан Молдавии, более 65% которых, как свидетельствуют опросы, считает Россию дружественным государством.

"Как президент я намерен отстаивать интересы молдавского народа и блокировать всеми возможными законными средствами, вплоть до бойкота проектов законов, принимаемых парламентом, попытки правящей демократической партии саботировать и разрушать наши двухсторонние отношения с РФ", - отметил он.

Ранее Додон, прибывший в Тегеран для участия в торжествах по случаю инаугурации президента Ирана Хасана Роухани, сообщил, что проведет во второй половине дня встречу с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным. Как отмечал президент Молдавии, одной из тем переговоров должна была стать ситуация, сложившаяся в отношениях двух стран после того, как правительство Молдавии объявило персоной нон грата Рогозина, который является спецпредставителем президента РФ по Приднестровью и сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии.

Самолет авиакомпании S7, на борту которого находился Рогозин и члены делегации РФ, направлявшиеся на торжественные мероприятия в честь 25-летия миротворческой операции в Приднестровье, не был пропущен через воздушное пространство Румынии и был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск. Визит вице-премьера таким образом был сорван, а правительство Молдавии 2 августа объявило его персона нон грата. Таким образом, ему будет запрещено въезжать в страну и пересекать ее территорию транзитом. По словам вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Андрея Галбура, такая мера была принята "из-за серии деклараций, которые носят недружественный и очерняющий характер в адрес Республики Молдова и ее граждан".

Рогозин находится в Иране, где по поручению президента РФ Владимира Путина ему предстоит возглавить российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Хасана Роухани.

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Отказ россиянам во въезде в Молдавию
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Додон, Игорь Рогозин, Дмитрий Олегович
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