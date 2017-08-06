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Источник: Лавров проведет в Маниле переговоры с главой МИД КНР

Политика
6 августа, 6:32 дата обновления: 6 августа, 6:35 UTC+3

По данным собеседника агентства, встреча состоится в воскресенье, 6 августа

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Глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

МАНИЛА, 6 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в воскресенье переговоры с главой МИД КНР Ван И. Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации.

"Встреча Лаврова и Ван И запланирована на воскресенье", - сообщил собеседник агентства.

Глава МИД РФ прибыл в воскресенье в столицу Филиппин, где примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а также проведет ряд двусторонних встреч.

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