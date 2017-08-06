Источник: Лавров планирует провести переговоры с Чавушоглу в Маниле в воскресенье

МАНИЛА, 6 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует провести переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в воскресенье в Маниле. Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации, участвующей в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Такая встреча может состояться в воскресенье", - сказал собеседник агентства.

Глава МИД РФ прибыл в столицу Филиппин, где примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН, а также проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел КНР Ван И.