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Источник: Лавров планирует провести переговоры с Чавушоглу в Маниле в воскресенье

Политика
6 августа, 10:11 дата обновления: 6 августа, 10:14 UTC+3

Глава МИД России прибыл в столицу Филиппин, где примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН

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МАНИЛА, 6 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует провести переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в воскресенье в Маниле. Об этом сообщил ТАСС источник в российской делегации, участвующей в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Такая встреча может состояться в воскресенье", - сказал собеседник агентства.

Глава МИД РФ прибыл в столицу Филиппин, где примет участие в мероприятиях по линии АСЕАН, а также проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел КНР Ван И.

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