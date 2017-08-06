Лавров и Чавушоглу обсудили реализацию меморандума о зонах деэскалации в Сирии

ТАСС, 6 августа. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в воскресенье с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Сирии, в том числе реализацию меморандума о создании зон деэскалации в этой стране. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

Встреча министров состоялась в Маниле на полях регионального форума АСЕАН.

"Министры предметно обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в контексте реализации меморандума о создании зон деэскалации в САР, укрепления режима прекращения боевых действий в этой стране и содействия налаживанию процесса политического урегулирования", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

Кроме того, был рассмотрены отдельные вопросы российско-турецких отношений.