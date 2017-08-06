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Лавров и Чавушоглу обсудили реализацию меморандума о зонах деэскалации в Сирии

Политика
6 августа, 11:28 дата обновления: 6 августа, 12:10 UTC+3 МАНИЛА МАНИЛА 6, августа. /ТАСС

Встреча глав МИД России и Турции состоялась в Маниле на полях форума АСЕАН

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Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 6 августа. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в воскресенье с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу ситуацию в Сирии, в том числе реализацию меморандума о создании зон деэскалации в этой стране. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

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Встреча министров состоялась в Маниле на полях регионального форума АСЕАН.

"Министры предметно обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в контексте реализации меморандума о создании зон деэскалации в САР, укрепления режима прекращения боевых действий в этой стране и содействия налаживанию процесса политического урегулирования", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МИД РФ.

Кроме того, был рассмотрены отдельные вопросы российско-турецких отношений.

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Темы
Кризис в Сирии Российско-турецкие отношения Создание зон деэскалации в Сирии
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